"La muchachita que llena estadios": el fin de semana en que Lali Espósito hizo historia en River

De la televisión al escenario más grande del país

Su historia atravesó algunas de las ficciones más importantes de una generación. Pasó por Rincón de Luz, Floricienta, Chiquititas y Casi Ángeles. Creció frente a una audiencia que la vio transformarse, reinventarse y desafiar constantemente los límites de lo que se esperaba de ella.

Sin embargo, cuando decidió iniciar su camino solista, tuvo que volver a empezar. La televisión le había dado popularidad. La música debía darle identidad.

Hubo que construir una carrera desde cero, encontrar una voz propia y enfrentarse a los prejuicios que durante años persiguieron a quienes provenían del mundo de la ficción juvenil.

En aquellos primeros pasos, luego de La Trastienda y previo a su presentación en el Teatro Ópera, lanzó una frase que con el tiempo adquiriría otro significado.

"No me dejen sola". No la dejaron.

Después llegaron los Luna Park, los Movistar Arena, Vélez y, finalmente, River. Cada escenario representó una nueva conquista. Cada show amplió una comunidad que fue creciendo junto a ella.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maauricioo___/status/1913640535715205310&partner=&hide_thread=false genuinamente no entiendo en qué momento pasó lali de decir "no me dejen sola en el opera" a llenar 4 estadios velez, estoy sensiblepic.twitter.com/KN98GHcn7D — mau (@maauricioo___) April 19, 2025

Una fiesta pop de dimensiones históricas

Lo que ocurrió este fin de semana excedió cualquier cifra. Aunque las cifras también impresionan.

Más de 160.000 personas dijeron presente en dos noches agotadas que convirtieron al Monumental en el epicentro de una celebración histórica para la música argentina.

Con una puesta imponente, una narrativa visual desarrollada al detalle y más de tres horas de espectáculo, Lali presentó el proyecto más ambicioso de toda su carrera.

Detrás de cada momento hubo meses de trabajo, una enorme preproducción y una construcción conceptual pensada para potenciar el universo de No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama. Cada visual, cada cambio de vestuario, cada transición y cada movimiento escénico parecieron responder a una misma idea: transformar River en una experiencia total.

Pero el show también tuvo invitados a la altura del acontecimiento.

La presencia de Kylie Minogue se convirtió en uno de los momentos más celebrados de ambas noches y confirmó la dimensión internacional que alcanzó la artista argentina. A ella se sumaron Miranda!, Duki y Dillom, completando sobre el escenario una reunión extraordinaria de todos los artistas invitados que participaron en No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama.

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Mucho más que un recital

Sin embargo, entre los invitados, los hits, la producción y la magnitud del evento, hubo algo que terminó dominando ambas jornadas: la emoción.

La emoción de una artista que finalmente llegó al escenario más importante de su carrera. La emoción de miles de personas que crecieron junto a ella y encontraron en esas canciones la banda sonora de distintas etapas de sus vidas.

La emoción de comprender que estaban presenciando un momento que trascendía a un recital.

Porque el River de Lali no habló solamente de música.

Habló de perseverancia. De transformación.

De una artista que durante años fue cuestionada por venir de la televisión, por hacer pop, por ser mujer y por ser masiva, y que terminó llegando a un lugar donde ya no necesita demostrar nada.

La segunda noche, incluso, sumó una imagen destinada a quedar en la memoria de quienes estuvieron allí. Mientras una intensa lluvia caía sobre el estadio, el show continuó y el Monumental siguió cantando. Nadie parecía dispuesto a abandonar una celebración que llevaba más de veinte años construyéndose.

Y quizás ahí estuvo la verdadera dimensión de lo ocurrido.

No en los récords. No en las cifras. No en los estadios agotados, sino en el recorrido.

Porque el River de Lali no nació este fin de semana.

Empezó hace muchos años, en escenarios más pequeños, en canciones, en personajes, en giras, en apuestas y en desafíos que parecían imposibles.

Este fin de semana simplemente encontró su forma más grande. River fue la confirmación de una historia que ya llevaba más de veinte años escribiéndose.