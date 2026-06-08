Skay Beilinson volvió a homenajear al Indio Solari con una frase de Juan Román Riquelme

El desgarrador mensaje de Skay Beilinson para despedir al Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"

La confirmación del fallecimiento del Indio Solari generó un profundo impacto en la cultura argentina. En medio de la conmoción generalizada, Skay Beilinson decidió romper el silencio y despedir a su gran compañero de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una publicación que emocionó a todos los fanáticos del rock nacional.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el emblemático guitarrista compartió una fotografía retro donde se los ve a ambos relajados, sonriendo y dialogando iluminados por el sol. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", expresó el músico en las primeras líneas de su desgarrador texto.

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El homenaje continuó con una frase poética que caló hondo en el corazón de los seguidores: "Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre".

Finalmente, concluyó la publicación firmando con un contundente "Hoy es un día muy triste. PR" y c1onfirmó formalmente a su público que, debido al luto, "queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado".