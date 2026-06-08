Skay Beilinson volvió a homenajear al Indio Solari con una frase de Juan Román Riquelme
El histórico guitarrista y fundador de Los Redondos compartió una historia de Instagram con una recordada frase del ídolo xeneize.
Skay Beilinson volvió a homenajear públicamente a Carlos Indio Solari con un mensaje en redes sociales en el que citó una recordada frase de Juan Román Riquelme.
A través de una historia publicada en Instagram, el guitarrista y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió en letras blancas y fondo negro una frase del actual presidente e ídolo de Boca Juniors: "Poder es que te quiera la gente".
El mensaje, en línea con el respeto que siempre mantuvieron a pesar de su distanciamiento, fue leído como una síntesis del fenómeno popular que volvió a quedar en evidencia durante la despedida de Solari en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, donde peregrinaron cerca de un millón de fanáticos para rendirle el último homenaje y desahogar la angustia.
El desgarrador mensaje de Skay Beilinson para despedir al Indio Solari: "Buen viaje mi querido amigo"
La confirmación del fallecimiento del Indio Solari generó un profundo impacto en la cultura argentina. En medio de la conmoción generalizada, Skay Beilinson decidió romper el silencio y despedir a su gran compañero de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una publicación que emocionó a todos los fanáticos del rock nacional.
A través de su cuenta oficial de Instagram, el emblemático guitarrista compartió una fotografía retro donde se los ve a ambos relajados, sonriendo y dialogando iluminados por el sol. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", expresó el músico en las primeras líneas de su desgarrador texto.
El homenaje continuó con una frase poética que caló hondo en el corazón de los seguidores: "Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre".
Finalmente, concluyó la publicación firmando con un contundente "Hoy es un día muy triste. PR" y c1onfirmó formalmente a su público que, debido al luto, "queda suspendida hasta nuevo aviso la fecha de este sábado".
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