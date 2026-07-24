Fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por Wanda Nara

La One también recordó su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, aunque aclaró que eso no le impedía cuestionar determinadas actitudes de la mediática. "Por más que vos la defiendas y opines sobre Wanda, yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía estabas en los huevos de tu viejo. Y entonces veo todo, conozco todo", sostuvo.

Lejos de retroceder, Callejón insistió en que cada persona tiene derecho a analizar el caso desde su propia perspectiva. Pero Moria cerró el debate con una frase contundente que sembró dudas sobre la credibilidad de Wanda Nara. "La mirada es que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, mamita. Esta persona ha mentido muchísimo sobre sus cosas personales", sentenció.