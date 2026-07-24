Fuerte cruce entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por Wanda Nara
La conductora y la panelista protagonizaron un intenso intercambio en vivo mientras debatían sobre la empresaria.
Un tenso momento se vivió en La mañana con Moria cuando Moria Casán y María Fernanda Callejón quedaron enfrentadas al discutir sobre Wanda Nara. El debate, que comenzó a partir del robo que la mediática denunció haber sufrido en su casa de Milán, terminó con un fuerte intercambio de opiniones y varias frases picantes.
Todo se originó cuando en el programa analizaron las distintas versiones que circularon sobre el episodio. Mientras algunos ponían en duda el relato de Wanda, postura impulsada por el entorno de Mauro Icardi y la China Suárez, Callejón salió en defensa de la conductora y cuestionó las críticas que recibe.
"Le dijeron de todo", sostuvo la actriz, antes de remarcar que ella no comparte esos ataques. "Respeto a las mujeres. Conozco a Nora (Colosimo) y he tenido charlas con ella, aunque no soy amiga de Wanda Nara", explicó. Sin embargo, sus palabras provocaron la inmediata reacción de Moria Casán, que la interrumpió para cuestionar el nivel de involucramiento con el tema.
"Bueno, escúchame, Fernanda, a vos te molesta que la traten de psicópata, narcisista y de esto, y enloquecés vos", lanzó la conductora. Callejón respondió que su postura no estaba vinculada con la empresaria en particular, sino con el trato hacia las mujeres. "A mí me molesta que maltraten a las mujeres", contestó.
El intercambio se intensificó cuando otro integrante del panel le señaló a la actriz que estaba proyectando en el caso de Wanda su propia historia personal. Ella lo negó de inmediato. "No meto lo mío", afirmó. Fue entonces cuando Moria redobló la apuesta y le respondió con dureza. "Pero acabás de meterlo. ¿Cómo que no lo metés? Sos una negadora serial. Acabás de meter tu problema personal", disparó.
La One también recordó su trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, aunque aclaró que eso no le impedía cuestionar determinadas actitudes de la mediática. "Por más que vos la defiendas y opines sobre Wanda, yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía estabas en los huevos de tu viejo. Y entonces veo todo, conozco todo", sostuvo.
Lejos de retroceder, Callejón insistió en que cada persona tiene derecho a analizar el caso desde su propia perspectiva. Pero Moria cerró el debate con una frase contundente que sembró dudas sobre la credibilidad de Wanda Nara. "La mirada es que en boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso, mamita. Esta persona ha mentido muchísimo sobre sus cosas personales", sentenció.
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