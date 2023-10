Alicia Barbasola contó cómo fue la conversación de Andrés Nara con sus hijas tras el escándalo

“Me encanta que Wanda cumpla su sueño de bailar en Italia y que Kennys también lo haga, nadie postergó su vida y lo que a mí me hizo ruido fue eso, si nadie posterga su vida laboral, no entiendo cuál sería el problema que yo siga con mi vida laboral, acá se pidió que yo no esté en los medios y tampoco Andrés”, afirmó la vedette en diálogo con Juan Etchegoyen, en referencia a su fallido ingreso al Bailando 2023.