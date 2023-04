El calvario de Andrés Nara con dos de sus ex

Por qué Andrés Nara denunció a dos de sus ex

andres nara

Y agregó: "Mandan videos subidos de tono, no quiero aclarar quiénes son pero llegado el caso lo voy a dar a conocer, con Alicia estamos re contra enamorados y contra eso no van a poder”, dijo al respecto.

Para cerrar, Etchegoyen dio los nombres de las ex parejas que estarían generando esta situación: “Lo que me cuentan es que una de las ex es Florencia Olivera, esto me lo confirma el mismísimo Andrés y después hay otra ex involucrada que sería Cari Nara, obviamente el programa está abierto por si estas personas quieren hacer su descargo”.