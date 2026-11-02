Andy Kusnetzoff rompió el silencio tras los rumores de consumo: "Nunca probé la cocaína"
El conductor se refirió a las especulaciones surgidas en las redes sociales tras su última aparición televisiva y aclaró que convive con movimientos involuntarios desde su infancia.
El conductor radial y televisivo Andy Kusnetzoff salió al cruce de los rumores que comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales tras una emisión de su programa, donde varios usuarios señalaron los movimientos involuntarios que hacía con su mandíbula frente a las cámaras. Lejos de esquivar el tema, el animador aprovechó su espacio en el aire para desmentir de manera categórica las versiones que lo vinculaban con el consumo de sustancias prohibidas.
Durante su descargo, el periodista abordó la situación apelando al humor, aunque con la firmeza necesaria para llevar tranquilidad a su entorno más cercano. "Mamá, quedáte tranquila, nunca probé la cocaína", expresó al aire, mientras profundizaba sobre un cuadro que lo acompaña desde hace décadas. Según explicó ante las consultas de su equipo de trabajo, los gestos repetitivos no responden a factores externos, sino a una condición vinculada con tics nerviosos que padece desde que tiene diez años.
Los detalles sobre los tics y la exposición pública
Al profundizar sobre el tema, el conductor detalló que estas manifestaciones físicas suelen presentarse por períodos y se intensifican habitualmente en momentos de mayor tensión o estrés cotidiano. "Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos", relató, reconociendo que lidiar con este tipo de movimientos en la mandíbula resulta más complejo debido a la alta exposición visual que implica trabajar en televisión frente a la mirada constante del público.
Asimismo, el equipo que lo acompaña en el ciclo radial respaldó sus dichos y comentó el impacto que tuvo el revuelo virtual durante el fin de semana, donde allegados y compañeros debieron responder consultas sobre el tema. Con una postura distendida frente a la polémica, el conductor cerró el tema asegurando que las especulaciones no le generan conflictos personales y prefirió restarle dramatismo a las repercusiones generadas en el mundo digital.
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