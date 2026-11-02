Andy Kusnetzoff rompió el silencio tras los rumores de consumo: "Nunca probé la cocaína"

Los detalles sobre los tics y la exposición pública

Al profundizar sobre el tema, el conductor detalló que estas manifestaciones físicas suelen presentarse por períodos y se intensifican habitualmente en momentos de mayor tensión o estrés cotidiano. "Son épocas. Hay meses y casi años en los que no tengo nada, pero en general tengo muchos", relató, reconociendo que lidiar con este tipo de movimientos en la mandíbula resulta más complejo debido a la alta exposición visual que implica trabajar en televisión frente a la mirada constante del público.