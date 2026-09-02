Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez mostraron su casa: así es el hogar que comparten con sus hijos
El periodista y la productora dejaron ver distintos rincones de su vivienda, donde predominan los colores neutros, los espacios con mucha luz y una decoración cálida.
Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez suelen mantener su vida familiar lejos de los flashes, aunque en algunas ocasiones comparten en redes sociales distintos momentos de su intimidad. Esta vez, algunos detalles de su casa permitieron conocer cómo es el hogar que construyeron junto a sus hijos.
La vivienda se caracteriza por una estética cálida y despojada, con una paleta en la que predominan los tonos beige y otros colores claros. Los ambientes reciben abundante iluminación natural, un aspecto que se convirtió en uno de los principales protagonistas de la decoración.
Otro de los recursos que se destacan son las paredes empapeladas con motivos florales, que aportan color y personalidad sin romper con el estilo general de la casa.
Cómo es la casa de Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez
A diferencia de otros sectores más sobrios, algunos ambientes fueron intervenidos con detalles decorativos especialmente pensados para los chicos. Los empapelados, los objetos infantiles y distintos accesorios le dan a esos espacios un aire más descontracturado.
La madera también tiene una presencia importante dentro de la vivienda. El material aparece en muebles y bibliotecas y ayuda a reforzar la sensación de calidez que atraviesa la decoración.
Uno de los espacios que más llamó la atención es el lugar de trabajo de Florencia Suárez, que cuenta con grandes bibliotecas de madera y amplios ventanales que permiten el ingreso de luz durante buena parte del día.
La productora también mostró en diferentes oportunidades algunos cambios realizados en los dormitorios de sus hijos. En uno de ellos, por ejemplo, se incorporó un empapelado colorido como parte de la renovación del ambiente.
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