Andy Kusnetzoff y Florencia Suárez mostraron su casa: así es el hogar que comparten con sus hijos

Uno de los espacios que más llamó la atención es el lugar de trabajo de Florencia Suárez, que cuenta con grandes bibliotecas de madera y amplios ventanales que permiten el ingreso de luz durante buena parte del día.

La productora también mostró en diferentes oportunidades algunos cambios realizados en los dormitorios de sus hijos. En uno de ellos, por ejemplo, se incorporó un empapelado colorido como parte de la renovación del ambiente.