Nancy Dupláa reveló qué actriz la hizo sentirse celosa tras besar a Pablo Echarri
En medio de un video, la actriz habló sin filtro sobre la actuación, los besos y los celos que esto conlleva. Los detalles de sus declaraciones.
Con más de dos décadas de historia en común, matrimonio celebrado y varios hijos juntos, Nancy Dupláa y Pablo Echarri conforman una de las duplas más consolidadas del ambiente artístico. La historia de amor comenzó entre cámaras y libretos, cuando se conocieron en un set de grabación y el vínculo afectivo nació de manera inevitable entre escena y escena. Sin embargo, la propia actriz admitió que a lo largo del camino debió atravesar algunos pasajes signados por la inseguridad y los celos profesionales.
Durante la previa de un evento, mientras se preparaba para la jornada, la intérprete se sinceró respecto al impacto que le generaban las secuencias de alta carga erótica que su marido realizaba para la pantalla chica. La memoria remite al período en que el galán encabezaba el éxito de "Resistiré" junto a Celeste Cid, ficción que cosechaba altísimos niveles de audiencia en las noches de "Telefe".
Al ser consultada sobre las ficciones de su pareja y el recuerdo de aquella etapa, Dupláa no dudó en señalar ese proyecto como el más complejo de sobrellevar: “La escena que más celos me dio de Pablo fue Resistiré. Yo estaba embarazada de mi hija. Hacía un año que estábamos con Pablo. Y era una novela como medio erótica. Fue fuerte. Yo no miraba”.
Video: la revelación de Nancy Dupláa sobre sus celos a Pablo Echarri
En medio de las revelaciones sobre los besos en los sets de grabación, la protagonista repasó sus propias experiencias ante las cámaras. Al momento de calificar a sus compañeros de elenco, la actriz sorprendió al ubicar a una figura por encima de las expectativas generales: “Sacando a mi marido, el mejor chapador es Adrián Suar. sabe hacerlo. Tiene mucha cancha”.
Profundizando sobre la técnica detrás de las cámaras y los límites de la actuación, la intérprete ofreció detalles sobre lo que sucede en la intimidad de las grabaciones: “No hay lengua. Si hay.. . en alguna situación pasó que a alguien se le escapó. ¿Con Pablo? Bue, si. Más de una. Después yo la lengua a él y bueno. ¿Si chapé con alguna mujer? Sí. con Celeste Cid. Nos hicimos una trieja”.
Para concluir el intercambio, la artista cambió el rumbo de la conversación para referirse al hostigamiento digital y al impacto de los agresores en las plataformas. Respecto a cómo protege su bienestar mental frente a las críticas de los usuarios, Dupláa analizó su proceso personal: “no lo consumo pero sí me lo hacen. Cuando vi que recibía y no lo sabía manejarme di cuenta de que era nocivo para mi salud. Por eso, necesitaba ganar esa pelea y ganás cuando no te atraviesa tanto”.
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