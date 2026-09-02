Nancy Dupláa reveló qué actriz la hizo sentirse celosa tras besar a Pablo Echarri

Para concluir el intercambio, la artista cambió el rumbo de la conversación para referirse al hostigamiento digital y al impacto de los agresores en las plataformas. Respecto a cómo protege su bienestar mental frente a las críticas de los usuarios, Dupláa analizó su proceso personal: “no lo consumo pero sí me lo hacen. Cuando vi que recibía y no lo sabía manejarme di cuenta de que era nocivo para mi salud. Por eso, necesitaba ganar esa pelea y ganás cuando no te atraviesa tanto”.