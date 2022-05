Jesica Cirio se fue de su casa a los 17 años: "Me regalaron un piano y yo quería hacerme las lolas"

"Yo me crie estudiando en la Escuela Nacional de Danza. Mi futuro era ser bailarina profesional o profesora de danzas clásicas, armar mi estudio, o en el Colón y terminé básicamente en bolas”, le contó a Andy Kusnetzoff.

A modo de muestra, recordó el regalo de sus 15 años: “Mi mamá me obsequió un piano y yo indignada por el dineral que habían gastado porque me quería hacer las lolas. Ella me dijo que con 15 años no me iba a operar, pero bueno, al año siguiente me operé”.