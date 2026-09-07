"Se olvida de su edad": Ángel De Brito reveló los detalles del parte médico de Mirtha Legrand

En esa misma línea, el conductor detalló el mensaje textual que le envió la hija de la estrella televisiva para graficar el cuadro clínico. "Todo bajo control, es la segunda vez por lo mismo. Toma frío... me dijo, está todo bien. Tiene los parámetros impecables, pero son sus bronquios, toma frío, sale mucho y se olvida de su edad. Está más que cuidada y su ánimo es re bueno, ayuda mucho a su recuperación", le dijo la hija de la diva.