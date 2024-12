Ángel de Brito apuntó contra Fernanda Iglesias tras no presentarse en LAM: "La próxima avisame"

Fernanda Iglesias posteo instagram.jpg

Sin embargo, el conductor no dejó pasar la situación y expresó su malestar en su cuenta de X (ex Twitter): "Chau, avísame la próxima".

La periodista explicó lo ocurrido a través de varios videos. En uno de ellos, detalló: "Ayer estaba como muy abrumada, un poco incómoda. No tenía ganas de caretearla básicamente. No estaba muy bien porque, si bien yo decidí no aceptar seguir, me ponía mal el tema. Es un programa que quiero mucho, que la pasé muy bien, que me hizo muy bien en un momento. Entonces yo hablé con el productor y pregunté si yo no iba más, si me pagaban igual diciembre, y me dijo que sí".

En medio de todo esto, entre 150 mil mensajes, la periodista recibió una llamada para hacer un móvil en el programa de Carmen. Decidió no ir a la cena de la noche, pero le avisó a Yanina (Latorre), quien había organizado el evento. Sin embargo, cometió un error al no comunicarlo a Ángel. "Yo con él hablo de todo, él estaba al aire de Bondi en ese momento y dije después le escribo, y como estaba abrumada no lo hice. Ya le pedí disculpas, cometí el error de no avisarle", concluyó, asumiendo su equivocación.

Las panelistas confirmadas para LAM 2025

Hace unos días, antes de la confirmación de Fernanda Iglesias, Ángel de Brito confirmó quiénes eran las panelistas confirmadas para el 2025 y llamó la atención justamente porque tanto ella como Marixa Balli no estaban en la lista. En su sección de "Ángel Responde" hizo la lista oficial de quiénes lo acompañarán el próximo año.

“Yanina Latorre, Marcela Feudale, Cinthia Fernández, Ximena Capristo, Julieta Argenta y Matilda Blanco. Confirmadas y habrá más novedades”, contó.

En tanto, para no dejar lugar a la duda, respondió en otra historia que efectivamente Fernanda no formará parte de LAM. “¿Fer va a estar en el 2025?”, le consultaron. “No”, sentenció contundente De Brito.

Por otro lado, cabe mencionar que Nazarena Vélez se despidió hace unas semanas del ciclo porque hará temporada teatral en Córdoba y en su lugar quedó Ximena. A su vez, Cinthia irá dos veces por semana y Julieta Argenta reemplazará a Yanina Latorre cuando se vaya de vacaciones, por lo que será un panel rotativo.