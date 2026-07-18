Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 18 de julio
Fiel a su estilo, Mirtha Legrand encabezará otra noche de entrevistas con invitados de distintos ámbitos del espectáculo y la actualidad.
Mirtha Legrand volverá a encabezar una nueva edición de La Noche de Mirtha (El Trece) con una mesa integrada por figuras del espectáculo, el humor y el periodismo. La conductora recibirá a cuatro invitados que repasarán sus presentes profesionales y personales en una emisión que promete una charla con múltiples temas.
El programa se emitirá el sábado 18 de julio, desde las 21:30, horario habitual del ciclo. Como ocurre cada fin de semana, La Chiqui reunirá a reconocidas personalidades para conversar sobre la actualidad y sus nuevos proyectos.
Uno de los invitados será Flavio Mendoza, quien aprovechará su paso por el programa para presentar La Cúpula Arena, su nuevo espectáculo, una propuesta inmersiva de 360° desarrollada dentro de un domo sin columnas.
La mesa también contará con la presencia de María Belén Ludueña, periodista, conductora y abogada, que hablará sobre su presente tras convertirse recientemente en madre de Vito, el hijo que tuvo junto a Jorge Macri.
Otro de los convocados será el humorista Pichu Straneo, quien actualmente integra el elenco de Anastasia, el musical y además forma parte de la programación de Olga, donde comparte un ciclo con Yayo Guridi.
La última invitada de la noche será Ximena Capristo, que repasará su actualidad laboral como panelista de Sálvese quien pueda (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre.
Bombazo: El Trece levantó el programa de Juana Viale
La emisora decidió modificar drásticamente su grilla de programación dominical y suspender el ciclo de almuerzos de Juana Viale por la final del Mundial 2026.
La expectativa por el partido decisivo de la Selección Argentina alteró por completo los planes de los canales de aire. En una decisión de último momento, las autoridades de El Trece determinaron dar de baja la habitual emisión dominical de Almorzando con Juana Viale.
El motivo detrás de la suspensión de Juana Viale
La drástica resolución de la emisora responde a una estrategia puramente comercial y de audiencia: el canal decidió levantar el programa de Juana Viale para no competir directamente con la previa de la final del Mundial 2026. Con millones de argentinos pegados a la pantalla a la espera del cruce ante España, el canal optó por resguardar el ciclo y modificar su grilla con una maratón de películas.
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