Quiénes son los invitados a La Noche de Mirtha Legrand este sábado 18 de julio

La última invitada de la noche será Ximena Capristo, que repasará su actualidad laboral como panelista de Sálvese quien pueda (América TV), el programa conducido por Yanina Latorre.

Bombazo: El Trece levantó el programa de Juana Viale

La emisora decidió modificar drásticamente su grilla de programación dominical y suspender el ciclo de almuerzos de Juana Viale por la final del Mundial 2026.

Bombazo: El Trece levantó el programa de Juana Viale

La expectativa por el partido decisivo de la Selección Argentina alteró por completo los planes de los canales de aire. En una decisión de último momento, las autoridades de El Trece determinaron dar de baja la habitual emisión dominical de Almorzando con Juana Viale.

El motivo detrás de la suspensión de Juana Viale

La drástica resolución de la emisora responde a una estrategia puramente comercial y de audiencia: el canal decidió levantar el programa de Juana Viale para no competir directamente con la previa de la final del Mundial 2026. Con millones de argentinos pegados a la pantalla a la espera del cruce ante España, el canal optó por resguardar el ciclo y modificar su grilla con una maratón de películas.