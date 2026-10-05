Ángel de Brito confirmó quién es la nueva eliminada de Masterchef: "Se fue llorando..."
Durante la emisión de su programa, el conductor confirmó quién será la nueva participante en abandonar el certamen. Los detalles.
El certamen gastronómico de Telefe continúa cosechando repercusiones y sorpresas en cada una de sus emisiones. A muy poco del revuelo que provocó la salida de Pachu Peña, Ángel de Brito decidió ir a fondo y reveló quién sería la próxima figura en quedar fuera de competencia en MasterChef Celebrity (Telefe).
El conductor abordó el tema en la pantalla de su ciclo de streaming transmitido por Bondi, donde en primera instancia buscó desmarcarse de las versiones que circulaban en las plataformas digitales en torno a otros concursantes. En ese contexto, el periodista desmintió rotundamente las especulaciones iniciales señalando: “Dicen que la segunda eliminada es Poggio, no sé quién me adjudicó eso en Twitter, hay cuentas fake porque yo no dije eso”.
Luego de despejar los rumores falsos sobre la supuesta salida de Julieta Poggio, el periodista dio el dato certero y asumió la responsabilidad de la primicia. “De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”, sentenció el comunicador respecto a la suerte de la experimentada periodista.
A su vez, De Brito indagó sobre el clima que se vivió durante la jornada de filmación del certamen culinario y detalló la tristeza que invadió a la comunicadora al momento del veredicto del jurado. Al respecto, el presentador remarcó las virtudes de la concursante expresando que “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, para luego profundizar sobre el duro golpe emocional que sufrió la participante al concluir su paso por la pantalla de Telefe: “Se fue llorando porque le dolió la eliminación”.
De confirmarse esta primicia en la pantalla chica, la partida de Paula Trapani marcaría la segunda baja de la competencia tras el adiós de Pachu Peña, sumándose a una seguidilla de episodios cargados de tensión que incluyeron desde el cruce mediático entre Wanda Nara y Luck Ra hasta las llamativas confesiones de Lizy Tagliani.
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