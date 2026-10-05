Ángel de Brito confirmó quién es la nueva eliminada de Masterchef: "Se fue llorando..."

A su vez, De Brito indagó sobre el clima que se vivió durante la jornada de filmación del certamen culinario y detalló la tristeza que invadió a la comunicadora al momento del veredicto del jurado. Al respecto, el presentador remarcó las virtudes de la concursante expresando que “Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, para luego profundizar sobre el duro golpe emocional que sufrió la participante al concluir su paso por la pantalla de Telefe: “Se fue llorando porque le dolió la eliminación”.