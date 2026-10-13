Ángel De Brito contó una nueva versión sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Tras el anuncio, distintas periodistas del medio intentaron comunicarse directamente con Prandi. Al recibir el llamado de Laura Ubfal, la modelo pidió prudencia sobre las especulaciones: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora. Te abrazo”. Por su parte, Iavícoli también compartió la respuesta que recibió por parte de la conductora: “Kari te quiero, pero por favor entendeme que no estoy para hablar, para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora públicamente. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”.

La historia entre ambos había comenzado durante la pandemia tras un cruce de mensajes en las plataformas digitales. Tras seis años de relación, la pareja celebró su casamiento el 15 de septiembre en una discreta ceremonia civil en San Isidro para 36 invitados. Hasta la fecha, ninguno de los dos protagonistas brindó detalles precisos sobre los desencadenantes de la ruptura.