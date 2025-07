Ángel de Brito, duro contra Viviana Canosa: "Flashea Lanata, pero es Zulma Lobato..."

"De Brito nos dijo cartoneros a los dos, por el streaming que hacemos con Rial. No entendemos bien por qué. Que me digan cartonera es hasta un orgullo. Porque la verdad que hay que tener huevos para ser cartonero. Para no afanar y para hacer ese laburo esclavo a esta altura del partido", afirmó Canosa.

"¡Orgullosamente cartonera!", exclamó, y luego añadió: "Ángel, no terminamos. ¡Empezamos! Yo no sé si tienen miedo a que esa dupla sea una dupla muy televisiva, que sea una mezcla de actualidad con espectáculos, porque creen que tienen el monopolio".

También se refirió al público que asiste ahora a LAM, insinuando una puesta en escena: "Es como que yo acá tenga veinte tipos a los que le pago y digan que ‘Ángel no sé cuánto y Canosa se la da’. Ese tipo de cosas que son bien de cancha...". La respuesta de Canosa terminó con una fuerte frase: "Me da vergüenza, es un pelotudo. Te mando un besito, querido, y me paso la flor".

La reacción de Ángel de Brito a la devolución de Canosa

Al día siguiente, Ángel de Brito reaccionó en su programa y no se guardó nada. "Esta mujer que flashea Lanata, pero es Zulma Lobato", lanzó contundente en LAM.

Luego, el conductor apuntó contra su excompañera y desmintió varios de sus dichos: "Empiezo por tus mentiras porque trabajamos casi 10 años juntos. Siempre dice ‘un amigo me contó’, pero no tenés amigos", expresó.

"Odiabas a Mariana Fabbiani porque te hacía informes tuyos y todavía tenés resentimiento. Odiabas a Beto Casella y trabajábamos en el mismo canal porque siempre te daba. Odiabas a CQC porque también te daba. Dijiste que Jorge Rial te amenazaba, te seguía con autos. Me parece medio hipócrita que estén juntos haciendo streaming", agregó.

Más adelante, fue aún más directo: "Me parece que la nerviosa sos vos. Estás muy floja de papeles, evidentemente la producción no te sopla como Tobal todo lo que tenías que preguntar o como nosotros, que te anotábamos preguntas porque estabas desinformada".

Finalmente, De Brito desafió sin reparo a Canosa y Rial: "Si quieren hacer dupla y si dicen que tengo miedo, vengan acá en frente los dos juntitos y vamos a ver qué sucede con ustedes. Miedo es algo que decía que tenías vos, a Rial le decías que era mafioso, que usaba su poder".

Para cerrar, lanzó: "Me parece que te falla la memoria, ¿qué has dicho vos de Rial, de Ventura? Cuando no la persigue América, la persigue La Nación, la persigue Milei o Alberto Fernández, pero la primera dama querías ser vos. Te esperamos cuando quieras".