Ángel de Brito mostró el comprometedor video de Wanda Nara que le envió Mauro Icardi

"Anoche, eran las 12.02, yo había subido las imágenes que me habían llegado de Mauro cazando que fueron muy polémicas. Y lo que me dijo Mauro Icardi fue '¿Y la Wandix cazadora no la subís?'", anticipó el conductor.

image.png Ángel de Brito mostró sus chats con Mauro Icardi, hablando sobre Wanda Nara.

Ya este jueves por la tarde se había viralizado una foto en la que aparecía la conductora de Telefe portando una escopeta. Bueno, ahora De Brito mostró el video completo.

"A partir de esto -que estaba publicado por muchos colegas, yo subí algunas, no subí todas, porque algunas me daban un poco impresión- fue que me empezó a escribir Mauro Icardi", siguió Ángel, y contó: "Le dije 'damela y la subo'. Y me mandó el video que vamos a ver ahora. Es Wanda cazando, concretamente".

En el video aparece Nara, justamente apuntando con un rifle a un animalito y se le escucha decir al futbolista, dando las indicaciones. "Ahí está, ahí está la cabeza", le sugiere, mientras que también aparece su hija mayor en un costado.

De Brito Wanda Nara cazando

"Yo recuerdo que en su momento le pregunté a Wanda si ella había cazado y me dijo que no", aclaró De Brito.

La respuesta de la China Suárez a Mauro Icardi tras oficializar su noviazgo

La China Suárez respondió al posteo de Mauro Icardi en redes sociales, donde el futbolista blanqueó su relación con imágenes amorosas. La actriz compartió en sus historias de Instagram la publicación en la que el delantero del Galatasaray incluyó la canción París, de Ingratax, y agregó un comentario contundente: "Voy a morir de amor".

Así, en medio del escándalo con Wanda Nara, la pareja decidió dejar atrás las especulaciones y mostrarse abiertamente en redes sociales. Mauro Icardi compartió una serie de fotos junto a La China Suárez y acompañó la publicación con un mensaje cargado de sentimientos, que incluiría referencias a los comienzos de su historia juntos.