Ángel de Brito reconfirmó la ruptura entre Duki y Emilia Mernes: "Separados"

Lo cierto es que, además de ser portador de varias primicias, De Brito es íntimo amigo de Yanina Latorre, cuya hija -Lola Latorre- es compañera de streaming de Lizardo Ponce quien, a su vez, tiene un estrecho vínculo de amistad con Emilia. Esto invita a pensar que el reconocido periodista tiene pruebas de sobra para asegurar que la relación entre Duki y la cantante llegó a su fin.

Las aclaraciones de la supuesta amante de Duki

Tras un aluvión de fans enfurecidos por lo revelado por Sol Leguizamón, la joven de nombre "Lula" -amiga de Sol- hizo un fuerte descargo: "Yo siempre fui fan de Duki y le respondía sus historias, como hace cualquier seguidor; jamás pensé que en algún momento iba a ver esos mensajes. Un día, viendo quién había visto mis historias, vi que él había visto una, y me sorprendió. A los dos días, había salido de bailar con mi novio, estábamos volviendo y me llega un mensaje de él cerca de las 6 de la mañana. Me había respondido un mensaje viejo y me puso ‘Gracias’. Al toque le respondí y le puse: “Hola! Te amo", y empezamos a hablar”, contó la joven en diálogo con Minuto Neuquén.

Emilia Mernes y Duki

"Ahí fue que pasó todo esto, en ese contexto. Me contó que se estaba yendo a Chile, que iba a tocar con un amigo que se llama Pablito Chile. Me mandó fotos de su cara desde el avión, para probar que era él y no era un manager o algo así. Cuando se quedó sin señal, quedó ahí y no hablamos más", agregó la joven.

"Cuando pasó esto, hace un año, yo se lo conté a mi entorno íntimo, a mis amigas. Mi novio también se lo contó a sus amigos íntimos porque no lo podíamos creer, pero no pasó más nada. Si ellos (por Duki y Emilia) estaban juntos o no en ese momento, no lo sé, ni creo que lo sepamos porque no van a hablar y que ellos no digan nada al respecto también dice mucho. Pero las cosas pasaron así, tal cual lo conté; no soy ninguna mentirosa", concluyó.