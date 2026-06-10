Nueva acusación contra Aníbal Lotocki: Oriana Junco expuso las consecuencias de sus cirugías
La mediática denunció al médico, que permanece con prisión preventiva mientras enfrenta causas por presuntas malas praxis.
La situación judicial de Aníbal Lotocki empeora cada día más y se suma un nuevo capítulo con la denuncia de Oriana Junco, luego de revelar las secuelas que le dejaron sus intervenciones quirúrgicas. Mauro Szeta dio la información sobre el testimonio de Oriana en La Mañana de Lape y se suma a la larga lista de personas que realizaron una denuncia en contra del polémico médico.
"Vuelve el caso Aníbal Lotocki, vuelven las denuncias, mirá lo que pasaba hace horas nada más. Oriana Junco, después de 14 años se decide a denunciarlo judicialmente Aníbal Lotockii, y cuenta que las intervenciones que le hizo le dejaron granulomas", explicó el periodista en una entrevista que él le hizo en el programa que tiene en el streaming Blender.
En la nota, Oriana contó que el médico la operó por completo: "Me hizo mujer directamente hace 15 años. Yo pasé de un hombre total, cuerpo de hombre, todo, y él me fue tallando. Yo lo cuento siempre, me talló toda la espalda, me hizo la coleta de sirena. Talló, tenés que convertir un hombre en una mujer".
Además, reveló cómo lo conoció a Lotocki: "Él iba con una valijita por domicilios operando, hacía operaciones en domicilio".
Luego, el periodista le consultó si en ese momento el médico ya estaba denunciado, y Oriana aclaró: "No había ruido pero había un runrún, rumores de cosas que había hecho todo mal en Chile, en Uruguay. Pero cuando querés ser de una manera y querés mirarte al espejo y que el espejo te devuelva la figura que querés, es eso o la muerte. Entonces yo estaba totalmente decidida".
Al igual que Silvina Luna o Gabriela Trenchi, Oriana comentó que después de un tiempo "le empezaron a salir granulomas en la cola y en las piernas". Y agregó: "Es material que puso, que se encapsulan y se hacen unas bolitas. En la boca me los saqué, me abrí toda en Europa".
Tras mostrar la entrevista en el programa de Sergio Lapegüe, el periodista contó más información y detalló: "Se repite lo mismo que está contando Oriana: que se operan con él, que le salen granulomas y que después nadie quiere enfrentar el riesgo de volverlas a operar para sacarle los granulomas porque hay riesgo".
"En breve va a ir Aníbal Lotocki a juicio por una muerte de un paciente en una clínica en Belgrano, una intervención que derivó en la muerte de un paciente de apellido Zarate", concluyó Mauro Szeta, confirmando que continúan los casos que complican cada vez más su situación en prisión.
Cabe destacar que, la Justicia obtuvo las pruebas suficientes para detener a Aníbal Lotocki en octubre de 2023. Actualmente, se encuentra en el Penal de Ezeiza cumpliendo prisión preventiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Además, la justicia confirmó una condena en su contra de 8 años de prisión por los delitos de lesiones graves y estafa.
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