Nueva acusación contra Aníbal Lotocki: Oriana Junco expuso las consecuencias de sus cirugías

Al igual que Silvina Luna o Gabriela Trenchi, Oriana comentó que después de un tiempo "le empezaron a salir granulomas en la cola y en las piernas". Y agregó: "Es material que puso, que se encapsulan y se hacen unas bolitas. En la boca me los saqué, me abrí toda en Europa".

Tras mostrar la entrevista en el programa de Sergio Lapegüe, el periodista contó más información y detalló: "Se repite lo mismo que está contando Oriana: que se operan con él, que le salen granulomas y que después nadie quiere enfrentar el riesgo de volverlas a operar para sacarle los granulomas porque hay riesgo".

"En breve va a ir Aníbal Lotocki a juicio por una muerte de un paciente en una clínica en Belgrano, una intervención que derivó en la muerte de un paciente de apellido Zarate", concluyó Mauro Szeta, confirmando que continúan los casos que complican cada vez más su situación en prisión.

Cabe destacar que, la Justicia obtuvo las pruebas suficientes para detener a Aníbal Lotocki en octubre de 2023. Actualmente, se encuentra en el Penal de Ezeiza cumpliendo prisión preventiva por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Además, la justicia confirmó una condena en su contra de 8 años de prisión por los delitos de lesiones graves y estafa.