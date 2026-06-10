Los audios de Leopoldo Luque que hicieron llorar a Dalma Maradona: insultos y polémica en el juicio por Diego

Además, cuestionó con dureza el accionar de Luque y el trato que, según sostuvo, recibía su padre. "Es todo muy fuerte. Escuchas los audios, él (Luque) ahí sentado, el desenlace y como se referían a mi papá… Parece como que no estuvieran hablando de un ser humano y eso es terrible", afirmó.

"En teoría lo quería y estaba trabajando para él", agregó Gianinna sobre el médico. Y continuó: "Escuché audios y leí conversaciones, pero los vuelvo a escuchar, me vuelvo a indignar y se me vuelve a revolver el estómago. No entiendo cómo puede seguir sosteniendo cosas".

Por último, la hija menor de Diego Maradona lanzó una contundente acusación sobre el accionar de los imputados en la causa: "Montaron una obra de teatro. Es terrible y un asco".