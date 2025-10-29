Ángel de Brito tuvo un gesto especial con Lourdes Fernández en uno de los momentos más duros de su vida

Tiempo atrás, en 2022, la integrante de Bandana había dado un paso valiente al denunciar públicamente a García Gómez y mostrar las lesiones que le había provocado. En ese entonces, Ángel de Brito fue uno de los primeros periodistas en ofrecerle un espacio para expresarse. En LAM, Lourdes relató su historia con crudeza y también confesó sus luchas con el consumo de sustancias y alcohol, un testimonio que conmovió a gran parte del público.