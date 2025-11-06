La figura mediática que podría incorporarse a LAM en 2026: "Sería el pase del año"
Ángel de Brito sorprendió al dar una pista que apunta a la incorporación de una reconocida figura como angelita en la próxima temporada.
En medio de los rumores sobre cambios en el panel de LAM, Ángel de Brito volvió a referirse al futuro del ciclo y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de una incorporación que podría generar un verdadero impacto televisivo. Semanas atrás, el conductor había reconocido que Yanina Latorre podría alejarse del programa debido a la intensa carga laboral que mantiene entre Sálvese quien pueda y sus otros compromisos profesionales.
En su espacio Ángel Responde, explicó cómo se dio la conversación con su histórica panelista: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podés venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podés'. Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'", relató sobre el acuerdo que mantienen hasta el final del 2025.
Mientras tanto, el nombre de Marcela Tauro comenzó a ganar fuerza. Esta semana, la periodista se sentó en la silla de Latorre y su presencia generó entusiasmo entre los seguidores del programa, que celebraron en redes sociales su participación.
De Brito, consciente del revuelo, no ocultó su interés por tenerla de manera permanente. De hecho, en su cuenta de X, reposteó un comentario de un usuario que proponía a Tauro como la gran incorporación del próximo año: "El pase del año sería @_MarcelaTauro a #LAM, en lugar de @yanilatorre para 2026. ¿Te parece @AngeldebritoOk?", fue el mensaje que el conductor decidió compartir, alimentando aún más las versiones sobre lo que podría ser el pase más resonante del 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario