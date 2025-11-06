La figura mediática que podría incorporarse a LAM en 2026: "Sería el pase del año"

En su espacio Ángel Responde, explicó cómo se dio la conversación con su histórica panelista: "A principio de año tuvimos una charla con Yanina. Le dije: 'me parece que es momento de que dejes LAM'. La opción que le dimos fue: 'podés venir menos días'. Ella me dijo que no y que quería seguir todos los días. Le dije: 'veamos hasta cuándo podés'. Empezó a sentir el cansancio a mediados de año y le dije: 'no vengas los feriados... y si querés vení tres veces por semana'", relató sobre el acuerdo que mantienen hasta el final del 2025.