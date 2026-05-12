Aseguran que Sebastián Ortega y Valentina Zenere atraviesan una feroz crisis: ¿hay tercera en discordia?

Embed - EL ENIGMÁTICO DE PURO SHOW: PAREJA DE FAMOSOS EN CRISIS

La periodista aseguró además que existirían cerca de 20 ingresos registrados en distintos días y horarios en los que la vivienda estaba vacía, y que las visitas eran coordinadas previamente mediante mensajes.

El episodio más reciente mencionado habría ocurrido el 17 de octubre de 2025. “Ella va y se va con Sebastián. En ese momento, su novio estaba en Europa”, comentó Duré. Tiempo después, siempre según esa versión, la pareja de Malena habría descubierto la situación y la relación terminó.

Con el correr de los días, el rumor habría dejado de circular únicamente dentro del entorno privado. “Esta bomba que circula por dos countries de zona norte ya habría llegado a oídos de Valentina porque lo comentan todos”, lanzó la panelista. Luego, cerró con ironía: “Tengo audio del electricista, de la gente de limpieza, pero lo único que podemos constatar es que se juntaron… a charlar”.

La historia de amor entre Ortega y Zenere comenzó mientras trabajaban juntos en En el barro, ficción derivada de El Marginal. El productor había contado tiempo atrás que el primer contacto se dio cuando la actriz regresó desde España para un estreno y luego coincidieron plenamente durante las grabaciones.

La propia Zenere había explicado cómo nació el vínculo: “Nosotros nos conocimos trabajando. Lo que nos pasó, nos pasó porque trabajamos juntos, entonces estuvo bien conocernos de esa manera porque después fue como seguir ese formato sumando el amor”.

En septiembre de 2024, ambos decidieron blanquear públicamente la relación. En ese momento, Ortega destacó la conexión que habían construido y también el vínculo de la actriz con sus hijos. “Me acercó muchísimo más a mis hijos. Creo que se armó una linda pareja”, había expresado.