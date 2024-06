Ángel de Brito cargó contra Furia tras viralizarse un polémico audio de la ex Gran Hermano: "Pobre piba"

"Necesito una cosa muy importante, sabemos que hay gente que no resiste el archivo, así que quiero si es que se puede y ustedes saben, recuerden que todos los que están ahí son jugadores y yo tengo contenido para hablar de cada uno. ¿Se animan a buscar el pasado de cada panelista que habló mal de mí? Les dejo laburo. Coy me dijo que haga eso", cerró, con sus habituales modos manipuladores.

Cabe recordar que ya culminó su paso por Gran Hermano, reality donde la exparticipante tuvo episodios por demás cuestionables y que eran justificados por "el juego", tanto por ella, como por Santiago del Moro, Eliana Guercio, Laura Ubfal y Gastón Trezeguet.

Ángel de Brito cargó contra Furia tras viralizarse el audio

A todo esto, el audio mencionado anteriormente se convirtió en tendencia en X, por lo que el conductor de LAM no dudó en acercar una opinión: "Pobre piba", lanzó, republicando el picante contenido de Scaglione.

El picante cruce de Furia con una panelista de Bendita TV

Furia sigue generando polémica en cada entrevista en los medios, ya que tuvo algunos conflictos durante su competencia, a dos semanas de ser eliminada de Gran Hermano. En una entrevista en Bendita, mantuvo un picante cruce con la panelista Romina Scarola, quien le recordó que dentro del juego utilizó palabras como “mogólico” para agredir a sus compañeros. Un repudiable comentario que no admite justificación.

“Eso lo dije una vez y lo voy a explicar”, comenzó Furia y Romina remarcó: “Fueron varias veces. Me molestó lo del HIV y que quisieras sacar a gente del closet contra su propia voluntad, lo dijiste de Mauro y lo dijiste del Chino mirando a cámara y muy consciente de que estabas en la tele”.

“¿Y vos qué sos defensora de pobres? No entiendo”, dijo Furia y luego continuó: “No entendés que es un reality show y que somos personajes. Demasiado que estoy acá sentada y que vos tenés la posibilidad de hablar conmigo que soy un personaje también”.

“Cuando vos ves una película no tenés la posibilidad de preguntarle al personaje por qué hizo eso y me lo estás preguntando a mí. ¿What the fuck? Igual te respondo porque tu tiempo vale oro y el mío también”, siguió agresiva la polémica Furia.

furia cruce bendita

“La verdad es esta, no te gustó mi personaje y te lo re contra acepto. Que disparé 16, 17 veces a gente y pude sacarlos gracias a la gente que me apoyó… lo tenés que aceptar”, remarcó y siguió: “Si no te gustó mi personaje y mi juego nos damos la mano y ya está”.

Furia remarcó sobre su paso por Gran Hermano: “Sobre mis maneras y mis modos, el que dice 'basta' es Gran hermano. Muchas veces me avisaron, muchas veces me sancionaron y ahora estoy afuera. ¿cuál es el problema?". "Vos no viste los programas en donde pedí disculpas. Igual, me parece que te estás tomando todo muy personal”, respondió Furia a los cuestionamientos de Scalora.