Explotó todo en LAM: Berardi acusa al programa de sumar una panelista nazi

berardi wagner.mp4

En los tuits, captados por la agencia Nova y retuiteados por Berardi, Wagner hace "chistes" xenófobos y se pelea con un usuario al que le dice "JUDIO DE MIERDA" y "Judio hijo de puta". Además, se reconoce "fan" de Hitler y res "mereces jabón".

Embed Sentaron en Lam una mina que dice que ama a Hitler y odia a los judios. El nivel de mamarracho https://t.co/WtX6NUxsyZ — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) March 8, 2023

La guerra entre Berardi y Wagner se desató cuando Ángel de Brito le preguntó a la comunicadora: "¿Por qué no te fumas a Estefi?" y ella respondió: "Cuando pasa todo esto con Alfita, ella me escribe como si fueramos amigas y me dice: '¿Vos estás saliendo con Alfa?'. Todo esto desde una cuenta secundaria, porque en la principal la tengo bloqueada porque la conozco desde antes".

"Ni me enteré. Amo lo grosa que soy que cualquiera se quiere pelear conmigo. El bullying al palo", respondió Estefi.

"Fue con una actitud totalmente patotera. ¡Sos una patotera! Me escribiste con ese tono", siguió Wagner y luego trajo a escena el escándalo con Federico Bal por su separación de Sofía Aldrey.

"Hace un poco menos de un mes estuviste llorando porque hablaban de tu intimidad ¿Cuándo le preguntás a la novia de Fede Bal si está en pareja?", lanzó.

"Yo no tengo que darte explicaciones, no te conozco. Nadie te obligó a responderme, ¿cuál es tu problema? Yo le pregunto lo que quiero a quien se me canta el orto. No puedo discutir con burros. No puedo contestarle a una burra", respondió la angelita.