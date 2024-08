Feroz crítica de Ángel de Brito a Julia Mengolini tras poner en duda la palabra de Fabiola Yañez

"Entonces nosotras, en principio, vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia. Esto no es literal. Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo", aseguró.

Tras esto, el conductor de LAM replicó lo que dijo Mengolini, comparándolo con un pensamiento suyo años atrás, y la calificó como "basura pura".

De Brito y Mengolini: un conflicto con antecedente

Los cruces entre De Brito y Mengolini vienen hace rato. De hecho, en plena campaña presidencial de 2023, la periodista aseguró sobre Javier Milei: “Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No hice juicio de valor, hice una descripción, que la gente saque sus conclusiones en su casa”.

En la continuidad del debate que surgió en el piso de un programa de televisión, Julia Mengolini ratificó: “Él mismo dice que está enamorado de su hermana”. Tras esto, justificó su posición y aclaró: “No por eso, es porque está enamorado de la hermana y eso no está bien. Cuando vas al CBC y estudiás antropología te enseñan que en todo tiempo y cultura de la historia hay una sola cosa que permanece como tabú, y es el incesto, ni formar pareja con los hermanos”.

En este sentido, el conductor de LAM escribió sin eufemismo lo que le generó esa concepción de Julia Mengolini y disparó: “Más miserable no se consigue”.