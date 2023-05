Ángel de Brito habló de la pelea entre Yanina Latorre y Estefi Berardi

"Nosotros la discusión la tuvimos acá en LAM, entre Yanina, Estefi y yo. Nos dijimos todo lo que nos queríamos decir en público y en privado. Y es lo que hacemos en general acá", explicó.

El CRUCE entre YANINA, ESTEFI y ÁNGEL

Ángel señaló que, en otros programas, los panelistas no pueden hablar con tanta libertad: "A mí me han echado por opinar de programas. Yo no soy pro de echar a nadie".

Al finalizar, reiteró que las angelitas tienen "la libertad de decir lo que se les cante". "Claro que, después, bueno, hay que bancarse la que vuelve", sentenció.