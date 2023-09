La incómoda pregunta de Ángel de Brito a la mamá de Cami Homs: "¿Le fue infiel Rodrigo de Paul a Camila?"

Finalizado el baile de los participantes, Ángel de Brito debió dar su puntaje en primer lugar, ante lo cual pidió primeramente hablar con Liliana, mamá de la modelo: "Como Camila mucho no puede hablar de ciertos temas, le quería preguntar a Liliana que dijo que no sabe mentir, así que no me va a mentir... quería saber el motivo de la separación de tu hija", comenzó preguntando el conductor de LAM, en relación a la ruptura de Homs con el mediocampista de la Selección Argentina.

"Cosas personales de ellos, yo ni idea", atinó a responder de inmediato la mujer, a lo que el periodista insistió: "¿No hablás con tu hija? Me dijiste que no sabías mentir recién, dale". Seguidamente, la mamá de Homs señaló que no estaba mintiendo y que a su hija no le gustaba hablar porque era "muy reservada".

Ante esto, de Brito sorprendió: "¿Le fue infiel Rodrigo de Paul?", lo que derivó en la respuesta de Liliana con un tímido "no sé". Inmediatamente, Ángel le preguntó: "¿No sabés o no querés decir?", a lo que la mamá de la modelo le suplicó que no le haga "hablar de esas cosas".

"Bueno, lo tomo como un sí...", cerró el jurado de forma incisiva.

