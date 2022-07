La respuesta de la Negra Vernaci a Baby Etchecopar y Ángel de Brito: "Se unieron los enanos"

"No es algo que me interese demasiado, cada uno da las batallas que quiere y esta no es una batalla que a mi me interese"

Sobre el final, fue consultada también sobre los dichos de Ángel De Brito que se sumó al cruce: "Debe ser que se unieron los enanos, no tengo idea", sentenció.

"Está muy acostumbrado a maltratar mujeres".



"Sus opiniones las tomo como de quién viene".



De Brito otra vez al cruce: