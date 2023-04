Machirulo: Ángel De Brito estalló contra Romina Uhrig

Ángel De Brito más macrista que nunca

De hecho, tras ser consultada sobre el porqué del ensañamiento de LAM en su contra, Uhrig expresó: "Porque fui diputada, soy peronista y kirchnerista, simplemente por eso el odio, mintiendo que tenía un sueldo de 700 mil pesos, mintiendo que seguía cobrando mi sueldo. Yo estuve a punto de ir a lo de Ángel, pero primero tengo (contrato) con Telefe... y, nada, no pude ver tampoco pero me dijeron que hablaron muchas cosas feas de mi, y la verdad que no estoy para recibir maltratos de nadie por ir a un programa".

Al advertir esto, De Brito explotó en su cuenta de Twitter: "A todos estos nabos, incluida la exdiputada con su marido investigado por enriquecimiento ilícito, les cuento que leímos la causa. Es Información. Y sí, no me gustan los chorros, soy así, lola (lo lamento) #LAM", dando a entender que tiene pruebas de todo aquello que dijo en su momento.

¿Nueva guerra mediática?