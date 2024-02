Ángel de Brito se posicionó a favor de Lali Espósito en medio del hostigamiento de Javier Milei

En torno a esto, Milei le respondió atacando a Lali: “Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos… Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”.

Ángel de Brito reaccionó ante los comentarios de Milei contra Lali

En defensa de Lali, el conductor de LAM apuntó contra el presidente: “Si el gobernador riojano gastó excesivamente en recitales, que lo denuncien judicialmente. Como a cualquier otro que despilfarre el dinero de los que pagamos impuestos (excesivos). No es culpa de los ciudadanos, ni de los que trabajan para el estado...”.

angel de brito.jpg

“No quiero un presidente señalando ciudadanos, ni a Lali ni a cualquier otro. Ya lo vivimos con los nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarlo es la base de la democracia. Quiero un gobierno que elimine la inflación y la seguridad”, agregó el periodista.

¿Qué dijo Javier Milei sobre Lali Espósito?

Tras los dichos de la cantante en el Cosquín Rock, el jefe de Estado la llamó "Lali Depósito", en medio de una entrevista para el canal macrista La Nación Más.

"Córdoba hace el Cosquín Rock, que es privado, pero en subsidios les da a los artistas más de mil millones de pesos. Entonces, todos los artistas que estuvieron ahí, por ejemplo Lali 'depósito' cobró la del Estado", disparó, generando una ola de críticas y la firme postura de actores, cantantes, periodistas y hasta miembros de la clase política.

Javier Milei sobre Lali en Cosquin Rock.mp4

"Lali 'Depósito' cobró de varios gobiernos. De La Rioja, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Entonces la pregunta es, ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos contra el IVA que le saca el alimento a los chicos del Chaco?", lanzó el presidente.