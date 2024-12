Ángela Leiva denunció a su expareja por violencia de género y hostigamiento

Embed - AngelaLeivaOk en Instagram: "Desde hace más de 7 años que @marianozelayaa ejerce sobre mi violencia de género. Violencia psicológica, violencia laboral, violencia económica, persecución, hostigamiento, todo avalado por denuncias hechas x mí y mis abogados en reiteradas ocaciones, logrando obtener a mi favor varias veces perimetrales. Hoy después de todo este tiempo lo sigue haciendo, en este caso puntual censurando y dando de baja mis contenidos con argumentos insustentables. Le molesta mi progreso ? Le molesta mi trabajo ? Le molesta que pude mucho más sin él? O simplemente es un violento? Quien me protege? Quien me avala como artista e intérprete? Me estoy ocupando. La ley va a prevalecer. Le guste o no #MiVozParaMundo . Gracias por el apoyo. @youtubelatam @sadaic_ok @aadicapif @spotifyargentina @theorchardlatin"

