Ángela Torres compartió un adelanto de Popstars y expresó su entusiasmo por el proyecto

La incorporación de Torres al panel será junto a Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, quienes tendrán la tarea de acompañar la búsqueda de nuevos artistas dentro del formato conducido por Nico Vázquez, con quienes compartió fotos en otro posteo posterior donde escribió: "arrancamos @popstars.telefe" junto a los emojis de estrella y corazón de color rosa.

El regreso de Popstars también trae recuerdos de anteriores generaciones del reality, que en Argentina fue clave para impulsar grupos como Bandana y Mambrú, dos fenómenos musicales que surgieron a partir del programa.

Lejos de ocultar su sensibilidad frente a este nuevo lugar, Ángela ya había contado cómo imagina su experiencia como jurado: "Me la voy a pasar llorando, seré puro amor y sé que voy a empatizar genuinamente".

En una conversación con Marley durante una emisión especial de "Por el Mundo" en el marco del Mundial 2026, la actriz y cantante explicó por qué este proyecto tiene un significado especial para ella: “Es impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho y que va a ser muy especial, porque soy muy maricona para esas cosas porque siempre lloro. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”.