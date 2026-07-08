Ángela Torres compartió un adelanto de Popstars y expresó su entusiasmo por el proyecto
La cantante lució un estilo relacionado con el formato del reality y mostró algunas postales del guion.
La cuenta regresiva para Popstars Argentina ya comenzó y Ángela Torres se prepara para asumir un desafío diferente dentro de su carrera: por primera vez ocupará una silla de jurado en un reality musical. La artista compartió con sus seguidores algunas pistas de lo que será su participación en el programa y dejó en claro la expectativa que tiene por esta nueva experiencia.
La cantante se encuentra atravesando un presente cargado de proyectos. Mientras se prepara para presentarse en dos Movistar Arena —uno de ellos con entradas agotadas— y una próxima gira nacional, ahora suma este nuevo desafío televisivo que la ubicará del otro lado del escenario, evaluando a los futuros talentos del certamen.
En sus redes sociales, la artista publicó una serie de postales que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores. En ellas se mostró con una estética vinculada al universo pop y eligió un conjunto completamente negro: campera, bermuda amplia y bucaneras del mismo tono. El maquillaje acompañó la propuesta con labios nude rosados, pestañas destacadas y pequeños detalles de iluminación.
Junto a las imágenes, Ángela escribió: “Popstars, ¡Qué ganas!”. En una de las fotografías, además, dejó al descubierto una parte del material de trabajo que utilizará durante el ciclo, donde se alcanza a observar una hoja perteneciente al guion del primer episodio.
“Popstars 2026 guión episodio 1: 'Bienvenidos a Popstars'", se puede leer en la impresión, que también tiene el nombre de la cantante escrito con fibrón rojo.
La incorporación de Torres al panel será junto a Nicki Nicole y el productor musical mexicano Charlie García, quienes tendrán la tarea de acompañar la búsqueda de nuevos artistas dentro del formato conducido por Nico Vázquez, con quienes compartió fotos en otro posteo posterior donde escribió: "arrancamos @popstars.telefe" junto a los emojis de estrella y corazón de color rosa.
El regreso de Popstars también trae recuerdos de anteriores generaciones del reality, que en Argentina fue clave para impulsar grupos como Bandana y Mambrú, dos fenómenos musicales que surgieron a partir del programa.
Lejos de ocultar su sensibilidad frente a este nuevo lugar, Ángela ya había contado cómo imagina su experiencia como jurado: "Me la voy a pasar llorando, seré puro amor y sé que voy a empatizar genuinamente".
En una conversación con Marley durante una emisión especial de "Por el Mundo" en el marco del Mundial 2026, la actriz y cantante explicó por qué este proyecto tiene un significado especial para ella: “Es impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho y que va a ser muy especial, porque soy muy maricona para esas cosas porque siempre lloro. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”.
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