El retiro espiritual de Gran Hermano dejó momentos de emoción, lágrimas y algunas miradas incómodas

Una vez finalizada la experiencia, uno de los participantes resumió con ironía el resultado de la propuesta y dejó en claro que las rivalidades siguen intactas: "Es imposible limpiar la energía acá adentro si hay gente que te vota y después te viene a abrazar con olor a sándalo".

Más allá del intento de la producción por bajar el nivel de conflicto, el retiro espiritual dejó en evidencia que la competencia continúa marcando cada vínculo dentro del reality y que, a medida que avanza el juego, las diferencias entre los participantes parecen cada vez más difíciles de dejar de lado.