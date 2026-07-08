El retiro espiritual de Gran Hermano dejó momentos de emoción, lágrimas y algunas miradas incómodas
La casa más famosa del país fue escenario de una propuesta espiritual que buscó cambiar el ambiente y acercar a los participantes.
A días de una nueva gala de eliminación, la producción de Gran Hermano decidió cambiar por completo la rutina de los participantes. En lugar de estrategias, alianzas y discusiones, los jugadores fueron convocados a una actividad diferente: un retiro espiritual pensado para distender el clima y promover una mejor convivencia después de varias semanas marcadas por los conflictos.
La propuesta buscó que los integrantes de la Generación Dorada dejaran de lado, al menos por un momento, las diferencias que atraviesan el juego y se enfocaran en un espacio de relajación e introspección. La iniciativa fue presentada como una experiencia "de urgencia" para intentar armonizar el ambiente dentro de la casa más famosa del país.
Para llevar adelante la dinámica, la producción preparó el SUM con una ambientación especial. El lugar fue acondicionado con cuencos tibetanos y los participantes recibieron la consigna de encender sahumerios antes de comenzar la actividad, creando un entorno pensado para la meditación y la conexión personal.
Guiados por la voz de Gran Hermano, los jugadores se sentaron en el piso y siguieron una serie de ejercicios destinados a relajarse, dejar de lado las estrategias y desconectarse por un rato de la competencia. Durante varios minutos, el foco estuvo puesto en respirar, reflexionar y liberar las tensiones acumuladas.
Sin embargo, el objetivo de generar un momento de paz no logró borrar por completo las diferencias que existen entre los distintos grupos. Aun en medio de la meditación, las cámaras registraron gestos de incomodidad y miradas cruzadas entre los dos bandos que hoy dominan la convivencia dentro de la casa.
Una vez finalizada la experiencia, uno de los participantes resumió con ironía el resultado de la propuesta y dejó en claro que las rivalidades siguen intactas: "Es imposible limpiar la energía acá adentro si hay gente que te vota y después te viene a abrazar con olor a sándalo".
Más allá del intento de la producción por bajar el nivel de conflicto, el retiro espiritual dejó en evidencia que la competencia continúa marcando cada vínculo dentro del reality y que, a medida que avanza el juego, las diferencias entre los participantes parecen cada vez más difíciles de dejar de lado.
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