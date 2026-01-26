Premios Oscar 2026: las 8 personalidades que la Academia dejó afuera de las nominaciones
Luego de conocerse las nominaciones a los premios más importantes del cine, la lista de los olvidados no puede faltar. Conocé quiénes son este año.
La temporada de premios siempre deja una mezcla de alegría y frustración, y este año no fue la excepción. La Academia de Hollywood, tras anunciar las nominaciones a los Premios Oscar 2026, volvió a demostrar que, aunque intenta renovarse, todavía tiene puntos ciegos que dejan fuera a trabajos magistrales.
Estas ausencias, conocidas como los "snubs" de la temporada, suelen generar más conversación que las propias nominaciones, evidenciando una desconexión entre el pulso de la crítica y el criterio de los votantes.
El impacto de estos olvidos se siente especialmente fuerte cuando se trata de figuras que cargaban con todo el impulso de la temporada tras triunfar en los Golden Globes o los Critics Choice. Para muchos artistas, quedar fuera de la lista definitiva del 22 de enero no solo significa perder la oportunidad de alzar la estatuilla, sino también ver cómo la industria ignora interpretaciones que ya eran consideradas hitos en sus carreras.
Analizar estas omisiones es fundamental para entender hacia dónde se dirige el cine comercial y qué es lo que la Academia decide premiar hoy en día. Por eso, antes de la ceremonia programada para el próximo 15 de marzo, repasamos los nombres que, injustamente, no estarán presentes en la alfombra roja a pesar de haber entregado algunas de las mejores propuestas cinematográficas del año.
Los 8 nombres más destacados que se olvidó la Academia
Cada año, la lectura de las nominaciones a los Oscar deja una estela de incredulidad entre los cinéfilos. Aunque la lista de este año es sólida, resulta imposible ignorar que varios de los trabajos más potentes y comentados del ciclo quedaron relegados al olvido por parte de los académicos. Desde directores visionarios hasta interpretaciones sublimes, estos son los ausentes que más dolerán este año.
-
Paul Mescal por Hamnet (Mejor Actor): Es, sin duda, la omisión más dolorosa y sorprendente de la terna. Mescal entrega una actuación visceral y desgarradora como un Shakespeare joven que transita el duelo, logrando una vulnerabilidad que parecía tener asegurado no solo el lugar, sino la estatuilla misma.
-
Guillermo del Toro por Frankenstein (Mejor Director): A pesar de haber construido una obra visualmente asombrosa y profundamente humana, el mexicano fue ignorado en la categoría de dirección, demostrando que la Academia a veces subestima la complejidad de las adaptaciones de género fantástico.
-
Jesse Plemons por Bugonia (Mejor Actor): Plemons reafirma su estatus como uno de los mejores actores de su generación con un papel inquietante y preciso, pero su sutileza parece haber pasado desapercibida frente a interpretaciones más ruidosas de la competencia.
-
Ariana Grande por Wicked (Mejor Actriz de Reparto): El olvido de Ariana podría responder a que ya fue reconocida por la primera parte de la cinta el año pasado; además, la decisión de la dirección de dividir la historia en dos entregas pudo haber diluido el impacto de su arco narrativo ante los ojos de los votantes.
Cynthia Erivo por Wicked (Mejor Actriz): A pesar de su descomunal capacidad vocal y una interpretación que sostiene el peso emocional del film, Erivo quedó fuera de una categoría de Mejor Actriz que este año resultó ser una de las más congestionadas y competitivas de la historia.
-
Amanda Seyfried por El testamento de Ann Lee (Mejor Actriz): La actriz brindó una interpretación contenida y poderosa en este drama histórico que fue elogiado incluso por Natalie Portman, pero la falta de una campaña más agresiva terminó por dejarla fuera de la luz de los Oscar.
-
Jennifer Lawrence por Matate, amor (Mejor Actriz): Lawrence regresó a sus raíces de drama crudo y psicológico con una intensidad que recordaba a sus mejores trabajos, pero el tono visceral y oscuro de la película pudo resultar "demasiado" para los sectores más conservadores de la Academia.
-
Chase Infiniti por Una batalla tras otra (Mejor Reparto/Actriz): Siendo una de las revelaciones más frescas del año en una épica de gran escala, su ausencia confirma la dificultad que tienen los rostros nuevos para irrumpir en las categorías interpretativas dominadas por veteranos.
