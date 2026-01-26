Premios Oscar 2026: las 8 personalidades que la Academia dejó afuera de las nominaciones

El impacto de estos olvidos se siente especialmente fuerte cuando se trata de figuras que cargaban con todo el impulso de la temporada tras triunfar en los Golden Globes o los Critics Choice. Para muchos artistas, quedar fuera de la lista definitiva del 22 de enero no solo significa perder la oportunidad de alzar la estatuilla, sino también ver cómo la industria ignora interpretaciones que ya eran consideradas hitos en sus carreras.