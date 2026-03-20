Angus Young de AC/DC sorprendió a los fanáticos en Buenos Aires: salió del hotel y firmó autógrafos
El histórico guitarrista de la exitosa banda tuvo un gesto inesperado con sus seguidores y revolucionó la previa de los shows en el país.
El legendario guitarrista de AC/DC, Angus Young, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales durante su estadía en la Ciudad de Buenos Aires. En la antesala de los esperados conciertos de la banda, el guitarrista salió del hotel donde se hospeda y se acercó a los fanáticos que aguardaban en la vereda para firmar autógrafos.
La escena tuvo lugar en la puerta del Four Seasons Hotel Buenos Aires, uno de los puntos donde se concentra buena parte de la vigilia de seguidores que buscan ver de cerca a sus ídolos. Desde temprano, un grupo numeroso de fans se había instalado en el lugar con discos, vinilos, remeras y hasta guitarras, con la esperanza de lograr un encuentro, aunque fuera fugaz.
Contra lo que suele ocurrir en este tipo de visitas, donde los artistas ingresan y salen sin contacto directo, Angus decidió frenar, acercarse a las vallas y dedicar varios minutos a interactuar con el público. Firmó autógrafos, recibió regalos e incluso intercambió algunas palabras con los presentes, en un clima de respeto y entusiasmo.
Quienes estuvieron en el lugar destacaron especialmente la organización de los fanáticos, que mantuvieron el orden y facilitaron el acercamiento del músico. Esa situación permitió que más personas pudieran llevarse su recuerdo, en una escena poco habitual tratándose de una figura de su nivel.
El gesto no tardó en replicarse en redes sociales, donde circularon imágenes y videos que muestran al guitarrista en contacto directo con sus seguidores. La reacción fue inmediata: cientos de mensajes celebraron la actitud del líder de AC/DC, destacando su cercanía y predisposición.
La visita de la banda australiana genera una expectativa enorme en la Argentina, marcada por el regreso a los escenarios locales tras varios años de ausencia. Con shows programados y localidades agotadas, el clima en la previa ya se vive con intensidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario