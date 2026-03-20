Angus Young de AC/DC sorprendió a los fanáticos en Buenos Aires: salió del hotel y firmó autógrafos

La escena tuvo lugar en la puerta del Four Seasons Hotel Buenos Aires, uno de los puntos donde se concentra buena parte de la vigilia de seguidores que buscan ver de cerca a sus ídolos. Desde temprano, un grupo numeroso de fans se había instalado en el lugar con discos, vinilos, remeras y hasta guitarras, con la esperanza de lograr un encuentro, aunque fuera fugaz.