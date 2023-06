Ahora Aníbal Lotocki dice que su procedimiento "no tuvo nada que ver" con el problema de renal de Silvina Luna

"No soy cirujano plástico, solo cirujano. Tuve cuatro años de entrenamiento en cirugía plástica y tengo un master en esta especialidad. No soy miembro de la sociedad de cirugía plástica, pero tengo más de 20 años en quirófano", aclaró Lotocki, ante la pregunta de Nelson Castro, y aclaró: "Mis pacientes saben que no soy cirujano plástico. Esto ya fue debatido en el juicio oral".