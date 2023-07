Beatriz Verger, otra víctima de Lotocki, habló de lo que le inyectó en el cuerpo: "Fui..."

"Que lo metan preso de por vida. Que en vez de estar pagando, arreglando, haciendo callar a la gente, que le pague a las chicas que no se pueden operar", manifestó hacia él.

"No puedo creer que siga trabajando. Se le murió una persona, no pidió perdón. Silvina está en esta situación, tampoco pidió perdón ni se acercó al Hospital para ver si la familia necesitaba algo. Queríamos hacerlo nosotras y no lo hace él. Es una locura, no entiendo a la Justicia, no entiendo por qué no le sacan la matrícula para que no siga trabajando. Porque se va cambiando de lugar y sigue trabajando con una impunidad terrible. La verdad no lo comprendo", protestó ante BigBang.

La mujer estuvo la semana pasada en A la tarde, por América TV. Allí pudo brindar su testimonio y, al mismo tiempo, ver con sus propios ojos cómo funciona el entramado de Lotocki. "Es todo plata, obviamente. Cuando fui al piso y estaba (Luis) Ventura, le dije a mi amiga: 'Si habla está todo bien, pero si se calla es porque le pusieron plata'. Y de hecho se calló: 'No voy a hablar de este tema', que esto que lo otro. De igual manera, la gente que pueda defender a Lotocki, tarde o temprano la va a pagar. Hay un karma. Todo se paga en esta vida. No se puede tapar el sol con un dedo. Está visto que está apoyado, que paga a los jueces, senadores", denunció.

"Si el tipo está poniendo tanta plata, pero tanta, para callar a Ventura, para que no se hable en algunos medios, los jueces, que no los callás con 10 mil dólares. ¿Por qué no le ponés la plata para pagarles a las chicas, que por lo menos se puedan hacer una de las cirugías?", insistió Beatriz.

La ex paciente de Lotocki también contó cómo fue el día que el profesional de la salud la intervino con material tóxico. "El día que me tocaba ir, fui, le di el dinero, me dio una pastilla, me dijo que era para tranquilizarme, pero a mí me durmió. Y cuando me desperté ya estaba, no sé si inyectada, o como lo haya puesto", recordó. "No sé cómo un médico puede poner una sustancia a una persona dormida, con la que sabés que tarde o temprano vas a terminar matándola. No entiendo cómo se le ocurre, qué se le pasa por la cabeza", remarcó Verger.

"Hay chicas que les despierta enseguida y otras que no. Esto puede despertar a los dos años, a los cinco, a los 10, a los 15, y hay margen hasta los 20. Pero llega un momento en el cual eso revienta y se te esparce por todo el cuerpo", explicó Verger sobre el peligro del metacrilato y otros biopolímeros.

Verger se operó en Colombia, uno de los pocos países del mundo que tiene una legislación que prohíbe por completo el uso de metacrilato y otros biopolímeros. "Fui abierta de toda la cintura. Estaba bastante complicada. A mí me llegó al músculo del glúteo. Ahora estoy en recuperación y tengo que ver si migró a las piernas. Que el problema ahí es que no te las pueden operar. Entonces, con el tiempo, te las tienen que cortar", reveló.