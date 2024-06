"Se caga de frío", la queja de la mujer de Aníbal Lotocki por la vida que lleva en la cárcel

“Yo lo voy a visitar todas las veces que puedo y me permiten. Creo que no he dejado de ir ningún día: he ido con fiebre, enferma, de todas maneras. Yo tengo visitas dos veces por semana. Y a veces tres, dependiendo de la semana, con un día especial”, narró la ex sobre su estrategia de acompañamiento.

anibal lotocki

El testimonio de una médica arrepentida

Silvia Fernández, que trabajo en la clínica ilegal de Aníbal Lotocki, dio recientemente un testimonio muy fuerte. Sobre la muerte de Cristian Zárate, hizo una profunda narración: "A él lo cuidé en el postoperatorio. Era un paciente al que le habían hecho múltiples cirugías, en una clínica que no estaba habilitada para eso. Pasó una noche estable, sufrió una descompensación brusca el día jueves, a la mañana. Demasiados procedimientos quirúrgicos en el cuerpo: le lipoaspiró el abdomen, los flancos, el dorso, injertó grasa en los glúteos, en los brazos, en los hombros".

"Pienso que es un psicópata y un asesino. Pienso también que hay un vacío legal que hay que estudiarlo muy bien, porque cualquier médico no se puede poner a hacer ese tipo de cirugías sin estar preparado. Imaginate que nosotros para formarnos como médicos cirujanos nos cuesta como once años", agregó sobre su visión de Lotocki.