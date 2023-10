Tremendo cruce de Guido Záffora con la abogada de Aníbal Lotocki: "No me corra con eso"

Además, el especialista en espectáculos hizo énfasis en que "lo único que queremos es que Lotocki esté preso y responda ante la Justicia, nada más, perdón, pero es así".

"Ya lo tenés preso", le respondio la defensora de Lotocki. Y el periodista señaló: "Lotocki se merece la cárcel doctora".

Ahí, Lombardo explicó con respecto a la situación judicial de su defendido: "Hay que ser un poco más cuidadosos para hablar. Si tiene que estar preso o no lo decide la Justicia, no ustedes. Que la gente tenga el deseo porque tienen su opinión formada, todos podemos opinar y pensar lo que quiera".

A lo que Guido Záffora retrucó: "No es opinión formada, yo viví de cerca cómo Silvina estaba todos los días con dolores por lo que tenía en el cuerpo y la hipercalcemia. No me corra con eso de la opinión formada de la sociedad, yo lo viví con Silvina. La respeto pero no me venga con ese discurso armado".

Habló Ileana Lombardo, abogada de Aníbal Lotocki