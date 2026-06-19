Anne Hathaway anunció que espera a su tercer hijo y emocionó a sus seguidores con un video

La relación entre la actriz y Shulman comenzó hace más de una década y se consolidó con su casamiento en 2012. Cuatro años después nació Jonathan, el primero de sus hijos, mientras que Jack llegó para ampliar la familia en 2019. Ahora, ambos se preparan para recibir a un nuevo integrante y comenzar una nueva etapa como padres de tres niños.

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Porque anunció que está embarazada pic.twitter.com/JP6pk5EVgb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 19, 2026

El día que Anne Hathaway habló sobre la fertilidad

A lo largo de los años, Hathaway habló en varias oportunidades sobre los desafíos que enfrentó en su camino hacia la maternidad. La actriz contó públicamente que antes del nacimiento de su primer hijo atravesó la pérdida de un embarazo, una experiencia que marcó profundamente su vida personal. Recordando aquel momento expresó: “La primera vez no llegó a término. Y estaba en una obra, y tenía que dar a luz cada noche”.

Más adelante también reflexionó sobre el impacto emocional de esa situación: “Es realmente duro querer tanto algo y preguntarte si es que estás haciendo algo mal”.

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La ganadora del Oscar también aprovechó otras ocasiones para acompañar a quienes enfrentan problemas de fertilidad. En 2019, cuando anunció otro de sus embarazos, compartió un mensaje cargado de empatía: “Por favor sepan que nunca fue un camino fácil en ninguno de mis embarazos. Les envío mucho amor”.

Ahora, con la llegada de su tercer hijo en camino, la actriz vuelve a celebrar una nueva etapa familiar. Además, destacó en distintas entrevistas el papel fundamental que cumple su esposo en su vida cotidiana. “Él me apoya completamente”, afirmó tiempo atrás al referirse a Adam Shulman. Con la noticia ya confirmada, Hathaway recibe miles de mensajes de felicitación mientras se prepara para agrandar una familia que siempre ocupó un lugar central en su vida.