Luana y Hanssen protagonizaron el beso más picante de Gran Hermano y encendieron las redes sociales

Mientras algunos usuarios celebraron la química entre los participantes y comenzaron a especular con un posible romance, otros plantearon una duda que suele aparecer en los realities: si el vínculo entre Luana y Hanssen es genuino o si podría tratarse de una estrategia para ganar protagonismo dentro de la competencia.

La situación también generó expectativa entre los seguidores del programa, que rápidamente comenzaron a analizar cada detalle del vínculo. El acercamiento entre ambos se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la jornada y podría marcar un nuevo capítulo en la convivencia dentro de la casa.