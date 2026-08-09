Natalia Oreiro habló de su hijo Merlín y reveló cómo es su vida lejos de los medios: "Tiene muchas..."

“Tiene muchas inclinaciones. Le gusta mucho la mecánica de los autos, le gusta la carpintería, navegar, hace vela, sabe cambiar lo que sea necesario en la casa”, enumeró Oreiro.

La descripción permitió conocer un poco más sobre la vida cotidiana del adolescente, quien pese a ser hijo de dos figuras reconocidas de la cultura argentina mantiene un perfil bajo y desarrolla sus propias pasiones lejos de los flashes.

La reflexión de Natalia Oreiro sobre la maternidad

Durante la charla, Oreiro también reflexionó sobre cómo cambió su vida desde que se convirtió en madre. La actriz destacó el impacto que tuvo la llegada de su hijo y cómo la maternidad modificó su manera de atravesar distintas experiencias personales y profesionales.

“Cómo te cambia la vida cuando sos madre”, expresó al referirse a esa transformación.

Con sus 14 años, Merlín Atahualpa continúa construyendo su propio camino, rodeado de música, actividades al aire libre y distintas tareas que despiertan su curiosidad. Mientras tanto, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo mantienen la decisión de preservar su intimidad y permitirle crecer alejado de la exposición que acompaña a sus padres.