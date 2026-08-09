Natalia Oreiro habló de su hijo Merlín y reveló cómo es su vida lejos de los medios: "Tiene muchas..."
La actriz visitó a Mirtha Legrand y contó detalles de la personalidad del adolescente, sus intereses y las actividades que comparte en su día a día.
Natalia Oreiro estuvo como invitada en La noche de Mirtha, donde conversó con Mirtha Legrand sobre distintos aspectos de su presente profesional y personal. Durante la charla, la actriz habló de Yo, Narciso, la película que protagonizará junto a Adrián Suar, pero también se refirió a un aspecto de su vida que suele mantener lejos de los medios: la crianza de su hijo, Merlín Atahualpa.
La conductora quiso saber cómo se encuentra actualmente el adolescente y Oreiro respondió con orgullo al describir esta etapa de su crecimiento. “Tiene 14 años. Está hermoso”, contó sobre el joven, fruto de su relación con Ricardo Mollo.
Cómo es la vida de Merlín Atahualpa, el hijo de Natalia Oreiro
A diferencia de sus padres, que tienen una extensa trayectoria en la música y la actuación, Merlín creció con un perfil mucho más alejado de la exposición mediática. Oreiro contó que el adolescente encontró en la música una de sus principales actividades y que incluso ya forma parte de un proyecto junto a sus compañeros.
“Toca la trompeta, es parte de la orquesta de su escuela y empezó con una bandita con sus compañeros”, relató la actriz durante la conversación con Mirtha.
Sin embargo, la música no es el único interés del adolescente. Según contó su madre, Merlín tiene una personalidad inquieta y disfruta de actividades muy diferentes entre sí, algunas vinculadas con lo artístico y otras con trabajos manuales.
“Tiene muchas inclinaciones. Le gusta mucho la mecánica de los autos, le gusta la carpintería, navegar, hace vela, sabe cambiar lo que sea necesario en la casa”, enumeró Oreiro.
La descripción permitió conocer un poco más sobre la vida cotidiana del adolescente, quien pese a ser hijo de dos figuras reconocidas de la cultura argentina mantiene un perfil bajo y desarrolla sus propias pasiones lejos de los flashes.
La reflexión de Natalia Oreiro sobre la maternidad
Durante la charla, Oreiro también reflexionó sobre cómo cambió su vida desde que se convirtió en madre. La actriz destacó el impacto que tuvo la llegada de su hijo y cómo la maternidad modificó su manera de atravesar distintas experiencias personales y profesionales.
“Cómo te cambia la vida cuando sos madre”, expresó al referirse a esa transformación.
Con sus 14 años, Merlín Atahualpa continúa construyendo su propio camino, rodeado de música, actividades al aire libre y distintas tareas que despiertan su curiosidad. Mientras tanto, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo mantienen la decisión de preservar su intimidad y permitirle crecer alejado de la exposición que acompaña a sus padres.
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