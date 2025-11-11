Ante Vero Lozano, Johnny Depp confesó por qué no ve las películas de su hija Lily-Rose: "Está muy..."
El consagrado actor habló en exclusiva con la conductora de "Cortá por Lozano" (Telefe) y sorprendió a todos con sus motivos.
Johnny Depp llegó a Argentina y revolucionó Buenos Aires con su presencia. El actor llegó para presentar su nueva película Modigliani, tres días en Montparnasse.
En su estadía, el artista de Hollywood pasó por el programa "Cortá por Lozano" y habló sin problemas de su carrera, su paso por el país y su faceta como padre.
Durante la divertida la charla que mantuvo con Vero Lozano, la conductora aprovechó el momento y le consultó si era de ver las películas protagonizadas por su hija Lily-Rose Depp, quien también se dedica a la actuación y al modelaje. Entre risas, el actor respondió con total sinceridad: “Trato de evitarlas porque está muy desnuda”.
"Cuándo Lily-Rose hace una película le consultó si puedo verla. Al ver Nosferatu fueron mis amigos quiénes me decían cuando no mirar. Estuvo brillante", comentó.
Qué dijo Johnny Depp sobre la paternidad
En ese sentido, Vero quiso ir un poco más profundo y le consultó al actor: "¿La paternidad te ha cambiado?", y él respondió sinceró: "Si, por supuesto. Hay muchas etapas sobre el cariño, y cuando uno está a punto de que nada le importe, tenes un hijo".
"Entonces te empiezan a importar otras cosas, ya no dormis de la misma manera, ni pensas de la misma manera, ni estas tan inspirado o enamorado", continuó diciendo.
Por último, la reconocida figura habló sobre su hijo menor, quién se mantiene alejado de las cámaras: "Mi hijo Jack tiene 23 y escribe y dirige algunos cortos con su amigo, pero no quiere saber nada con el apellido".
Johnny Depp dará una masterclass en La Plata: cómo conseguir entradas
El actor y director estadounidense Johnny Depp ofrecerá una masterclass abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata.
Este miércoles 12 de noviembre a partir de las 19, Johnny Depp protagonizará una entrevista pública junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo.
Previo a esta actividad, el prestigioso actor será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declarará "visitante ilustre", le entregará la "llave de la ciudad" y lo acompañará en una recorrida por el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente restaurado por la gestión local.
Cómo participar de la masterclass que dará Johnny Depp en La Plata
La convocatoria es abierta a la comunidad y quienes deseen participar deberán completar un formulario de inscripción disponible en los canales oficiales de la Municipalidad de La Plata. El cupo es limitado y los lugares serán confirmados de manera privada. Las personas seleccionadas podrán retirar sus entradas con antelación.
Tras la actividad en el Coliseo Podestá, se realizará una pre-avant-premiere exclusiva de la película Modigliani, dirigida por Depp, que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.
