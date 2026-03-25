Netflix: la serie de casi 20 capítulos con un final inesperado que atrapa a todos

La serie combina acción, drama y fantasía en un mundo dividido, donde la magia y el poder juegan un rol central en la lucha por el control.

Uno de los aspectos más destacados es la construcción de personajes y la mezcla de historias que se entrelazan, generando una narrativa dinámica y atrapante.

Sin embargo, a pesar de su éxito y el fuerte seguimiento de los fans, la serie tuvo un cierre inesperado tras su cancelación, lo que generó sorpresa y enojo entre los suscriptores.

Reparto de "Sombras y Huesos"

El elenco de esta serie de Netflix incluye:

Jessie Mei Li (Alina Starkov)

(Alina Starkov) Archie Renaux (Mal Oretsev)

(Mal Oretsev) Freddy Carter (Kaz Brekker)

(Kaz Brekker) Amita Suman (Inej Ghafa)

(Inej Ghafa) Kit Young (Jesper Fahey)

(Jesper Fahey) Ben Barnes (General Kirigan)

Trailer de "Sombras y Huesos"