Netflix: la miniserie francesa que es una de las producciones dramáticas del momento

La narrativa se desarrolla con giros constantes, revelaciones y una construcción progresiva del misterio, lo que mantiene al espectador en alerta durante los seis episodios.

Uno de los puntos más destacados es cómo la serie combina lo tecnológico con lo emocional, explorando temas como el duelo, el amor, la pérdida y las segundas oportunidades.

“Vórtice” está disponible en Netflix en distintos países, incluyendo Latinoamérica, y es una opción ideal para quienes buscan una miniserie corta, intensa y con una historia que mezcla emociones, misterio y ciencia ficción.

Reparto de "Vórtice"

El elenco de esta miniserie de Netflix incluye:

Tomer Sisley (Ludovic Béguin)

(Ludovic Béguin) Camille Claris (Mélanie)

(Mélanie) Anaïs Parello (Juliette)

(Juliette) Zineb Triki (Parvana Rabani)

(Parvana Rabani) Maxime Gueguen (Sam)

Trailer de "Vórtice"