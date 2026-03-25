A qué hora ver la gala de nominaciones de Gran Hermano hoy miércoles: quiénes votan en vivo
El certamen de Telefe se mantiene firme como lo más visto de la pantalla local y todo indica que este miércoles repetirá su éxito habitual.
Gran Hermano Generación Dorada no para de sembrar todo tipo de emociones en los televidentes: a diferencia de otras temporadas, en esta edición los participantes están completamente listos para el show permanente y cada gala es una muestra de ello.
Este miércoles por la noche se llevará a cabo una nueva gala de nominaciones, tras la salida de Kennys Palacios, que además contará con un inesperado abandono anunciado por Santiago del Moro en la tarde de esta jornada. De acuerdo a lo señalado por Pincoya, la nueva salida sería Mavinga.
El comentario de la chilena -que obligó a la producción a cortar la transmisión- no hizo más que alimentar las especulaciones, en un contexto ya cargado de tensión tras el conflicto con Carmiña, que había generado fuerte repercusión dentro y fuera del programa.
Minutos más tarde, el propio Santiago del Moro sumó más intriga al confirmar desde sus redes sociales que un participante abandonará la casa, aunque sin dar nombres, dejando abierta la incógnita sobre quién será finalmente el protagonista de esta sorpresiva salida.
"Me informa el big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego", escribió a través de sus historias de Instagram, sumado a que habrá gala de nominación y se armará una nueva placa para que la gente pueda votar y decidir quién abandona la casa.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La gala de nominaciones de Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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