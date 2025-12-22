Antes de la fama: Chano Moreno Charpentier recordó su etapa como camarero junto a Damián Betular

chano miguel granados

Ese episodio marcó una de las etapas más difíciles de su vida, en un contexto en el que aún no contaba con el respaldo de la fama ni del éxito artístico. Con el paso del tiempo, Chano transformó esas experiencias en parte de su relato público, utilizándolas para reflexionar sobre las adicciones y los procesos personales que atravesó antes de consolidarse como uno de los músicos más influyentes de su generación.

El testimonio no solo sorprendió por el cruce inesperado con Betular, sino también por la crudeza con la que el cantante volvió a exponer un pasado marcado por la lucha interna, en contraste con el presente de reconocimiento que hoy ambos transitan desde lugares muy distintos.