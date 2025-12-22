Antes de la fama: Chano Moreno Charpentier recordó su etapa como camarero junto a Damián Betular
El músico repasó su juventud lejos de los escenarios y reveló que trabajó en gastronomía junto al reconocido pastelero, en una etapa atravesada por excesos.
En una entrevista que sorprendió tanto por su tono íntimo como por las revelaciones inesperadas, Chano Moreno Charpentier abrió una ventana a su pasado previo al reconocimiento masivo. El exlíder de Tan Biónica recordó su etapa como camarero en un restaurante porteño, donde compartió jornadas laborales con Damián Betular, hoy una de las figuras más queridas de la televisión argentina.
El relato surgió durante una charla en un programa de streaming conducido por Migue Granados, donde el músico retrocedió hasta sus 26 años, cuando la música todavía no le había dado la popularidad que alcanzaría tiempo después. En ese contexto, explicó que se ganaba la vida trabajando en gastronomía, un ámbito que terminaría marcando de forma profunda su historia personal.
“Yo era camarero, él era pastelero. Increíble”, contó Chano al referirse a Betular, subrayando el contraste entre aquel pasado compartido y el presente de ambos. Según recordó, incluso en ese entonces el chef ya mostraba la personalidad expansiva que lo caracteriza hoy en los medios. “Él ya era un personaje como es hoy en Olga; siendo anónimo ya era así. Vos siempre llegabas y él estaba hablando, como haciendo un monólogo”, relató entre risas.
Sin embargo, más allá de la anécdota curiosa, el músico también se detuvo en el clima que se vivía en ese ambiente laboral. Lejos de idealizarlo, describió un contexto atravesado por el consumo y los excesos. “Donde yo estuve, era tremendo. Era peor que un show de rock, consumían todos. Betular no”, aclaró, marcando una diferencia clara respecto del pastelero.
Chano explicó que había llegado a ese trabajo luego de atravesar un tratamiento de rehabilitación, lo que le había permitido mantenerse sobrio durante un largo período. Durante tres años logró sostener esa estabilidad, pese a la presión constante del entorno. “Llego y estoy como tres años limpio trabajando ahí de camarero, y una noche no aguanté más”, confesó, al recordar el momento en que volvió a recaer.
Ese episodio marcó una de las etapas más difíciles de su vida, en un contexto en el que aún no contaba con el respaldo de la fama ni del éxito artístico. Con el paso del tiempo, Chano transformó esas experiencias en parte de su relato público, utilizándolas para reflexionar sobre las adicciones y los procesos personales que atravesó antes de consolidarse como uno de los músicos más influyentes de su generación.
El testimonio no solo sorprendió por el cruce inesperado con Betular, sino también por la crudeza con la que el cantante volvió a exponer un pasado marcado por la lucha interna, en contraste con el presente de reconocimiento que hoy ambos transitan desde lugares muy distintos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario