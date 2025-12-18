Tan Biónica vuelve a Santa Fe: fecha y cómo comprar entradas

En cuanto a las entradas para el recital en Santa Fe, ya se encuentran confirmados los valores, que se dividen entre ubicaciones no numeradas y sectores con asientos numerados, y no incluyen el service charge. La venta comenzará el jueves 18 de diciembre a las 12 hs, con una preventa exclusiva y luego venta general, ofreciendo múltiples opciones de pago a través del sistema Passline.

Las ubicaciones no numeradas incluyen el Campo VIP de pie, con sector preferencial, que tendrá un valor de $130.000, el Campo General de pie, por orden de llegada, con un precio de $80.000, y la Platea Redonda con asientos, también por orden de llegada, que costará $90.000. Por su parte, los sectores con asientos numerados presentan valores diferenciados según la ubicación: la Platea Baja Este, la Platea Baja Central y la Platea Baja Oeste tendrán un costo de $120.000, mientras que la Platea Alta Este, la Platea Alta Central y la Platea Alta Oeste se venderán a $110.000.

Las entradas podrán adquirirse a través de www.harlem.com.ar mediante el sistema Passline, desde el inicio de la venta establecido, y el show promete ser uno de los eventos musicales más destacados de 2026 en la ciudad de Santa Fe.