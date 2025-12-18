Tan Biónica vuelve a Santa Fe: fecha y cómo comprar entradas
La banda liderada por Chano Charpentier se presentará en abril de 2026 en el estadio de Unión como parte de la gira “El Regreso”.
Tan Biónica confirmó su regreso a la ciudad de Santa Fe luego de una década, en el marco de una nueva etapa artística marcada por el lanzamiento de su último disco. La icónica banda argentina se presentará el sábado 11 de abril de 2026 en el Estadio del Club Atlético Unión, como parte de la gira “El Regreso”, que acompaña la presentación oficial de su nuevo álbum homónimo y consolida su vuelta definitiva a los escenarios tras años de ausencia.
El show en Santa Fe se suma a una serie de fechas clave dentro del tour nacional, que tendrá sus primeras presentaciones de gran escala en el Estadio Vélez, con conciertos programados para los días 27, 28 y 29 de marzo de 2026. Estas funciones marcarán uno de los momentos más fuertes del regreso del grupo, que vuelve a encontrarse con su público en distintos puntos del país con una propuesta renovada.
La banda encabezada por Chano Charpentier atraviesa un momento central de su carrera con el lanzamiento de “El Regreso”, su nuevo trabajo de estudio, que incluye colaboraciones destacadas con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. El álbum representa una nueva etapa artística para Tan Biónica, combinando su identidad histórica con sonidos actuales y consolidando su retorno a la escena musical argentina.
En cuanto a las entradas para el recital en Santa Fe, ya se encuentran confirmados los valores, que se dividen entre ubicaciones no numeradas y sectores con asientos numerados, y no incluyen el service charge. La venta comenzará el jueves 18 de diciembre a las 12 hs, con una preventa exclusiva y luego venta general, ofreciendo múltiples opciones de pago a través del sistema Passline.
Las ubicaciones no numeradas incluyen el Campo VIP de pie, con sector preferencial, que tendrá un valor de $130.000, el Campo General de pie, por orden de llegada, con un precio de $80.000, y la Platea Redonda con asientos, también por orden de llegada, que costará $90.000. Por su parte, los sectores con asientos numerados presentan valores diferenciados según la ubicación: la Platea Baja Este, la Platea Baja Central y la Platea Baja Oeste tendrán un costo de $120.000, mientras que la Platea Alta Este, la Platea Alta Central y la Platea Alta Oeste se venderán a $110.000.
Las entradas podrán adquirirse a través de www.harlem.com.ar mediante el sistema Passline, desde el inicio de la venta establecido, y el show promete ser uno de los eventos musicales más destacados de 2026 en la ciudad de Santa Fe.
