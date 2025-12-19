Chano Moreno Charpentier contó que está en pareja desde hace cuatro años
El líder de Tan Biónica habló de su presente sentimental en una entrevista con Mario Pergolini y destacó el rol clave de su pareja en su proceso de madurez y recuperación personal.
En una charla íntima y sin filtros, Chano Moreno Charpentier sorprendió al contar que desde hace varios años vive un presente sentimental estable y pleno. El cantante y líder de Tan Biónica habló de su relación de pareja durante una entrevista televisiva y dejó en claro que este vínculo fue determinante no solo en su vida amorosa, sino también en un profundo proceso de crecimiento personal y emocional que atraviesa desde hace tiempo.
La confesión se dio durante su paso por Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini en El Trece, donde el músico se mostró distendido y predispuesto a hablar de su intimidad. Consultado directamente por su situación sentimental, Chano fue contundente: “Estoy en pareja, sí y muy feliz. La verdad que estoy hace como tres o cuatro años”.
La frase, dicha con tranquilidad y una sonrisa, marcó el inicio de un intercambio en el que el artista se permitió reflexionar sobre el amor, el paso del tiempo y los cambios internos que experimentó. A lo largo de la conversación, el tema derivó en la posibilidad de una formalización mayor de la relación, aunque Chano se encargó de bajar expectativas en ese sentido.
Con total sinceridad, descartó la idea del matrimonio y explicó su postura personal frente a ese tipo de compromisos: “No sé. No, no creo que casarnos... No somos muy de ese estilo”. Lejos de esquivar el tema, el músico dejó claro que no se siente representado por las estructuras tradicionales, aunque sí por la solidez del vínculo que construyó.
El cantante también aprovechó el espacio para reflexionar sobre cómo cambió su manera de vivir el amor con los años y la experiencia. “Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente”, contó, diferenciando la intensidad juvenil de un sentimiento más maduro y consciente. En esa misma línea, agregó una mirada crítica sobre ciertas idealizaciones románticas: “A veces la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos”.
Fue entonces cuando Chano decidió ponerle nombre a la persona que lo acompaña y explicar por qué este vínculo es tan significativo para él. “Yo ahora fui construyendo un amor con Tami, que es una persona que me hace muy feliz. Que salvó mi vida. En una situación que no vale la pena contar, pero salvó mi vida”, reveló, dejando en claro el impacto profundo que tuvo su pareja en uno de los momentos más delicados de su historia personal.
