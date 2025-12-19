Chano Moreno Charpentier contó que está en pareja desde hace cuatro años

El cantante también aprovechó el espacio para reflexionar sobre cómo cambió su manera de vivir el amor con los años y la experiencia. “Estoy enamorado, pero no me ha pasado más eso de ese amor adolescente”, contó, diferenciando la intensidad juvenil de un sentimiento más maduro y consciente. En esa misma línea, agregó una mirada crítica sobre ciertas idealizaciones románticas: “A veces la gente me reta por hablar así, pero eso de las mariposas creo que es parte de la adolescencia, de otras cosas, de otros momentos”.