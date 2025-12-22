El saludo de Pity Álvarez a Dillom en medio de su show en Vélez

dillom pity

Las imágenes terminan con un lindo abrazo entre los artistas, que sella la amistad y buena relación que mantienen. Como era de esperarse, en cuestión de minutos el video se volvió viral en las redes sociales.

Cabe recordar, que Pity Álvarez fue quien le avisó a Dillom que su show en Vélez se suspendía. En una entrevista en Vorterix, reveló cómo fue la conversación.

Según contó en la charla, Pity lo llamó para avisarle que se cancelaría su show en el estadio de Liniers, ante su incredulidad y la de su equipo. Dillom contó que, días más tarde, recibió otro llamado del cantante avisándole la misma situación.

Luego de algunos días Dillom confirmó que las advertencias del cantante de Intoxicados eran ciertas, y tuvo que reprogramar su show en Vélez del 11 de septiembre.