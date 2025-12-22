El saludo de Pity Álvarez a Dillom en medio de su show en Vélez
El cantante grabó un video para su colega que se presentó por primera vez en el estadio José Amalfitani.
Después de varias cancelaciones, este domingo Dillom llegó al estadio Vélez para cantar ante más de 45 mil personas. El artista presentó en vivo Por Cesárea su último material y se vivió una noche increíble.
El estadio José Amalfitani fue el escenario de un show único y más que esperado por los fanáticos del artista. Pasadas las 21, Dillom salió para cantar todos los temas de su último álbum y hacer un repaso de su carrera.
En medio de la noche, la euforia estalló. Pity Álvarez, que viene de brindar un espectáculo alucinante en Córdoba, apareció en las pantallas para dedicarle unas cálidas palabras a su colega en un momento tan especial.
"Nosotros estamos en Córdoba todavia. Ayer fue nuestro recital y somos unos afortunados de poder estar acá esta noche, yo me lo estoy perdiendo", comenzó diciendo.
Y, agregó: "Gracias por haber venido a hacerle la primera al amigo. Yo me lo estaré perdiendo, pero de alguna forma lo voy a ver. Que la sigan pasando bien".
Las imágenes terminan con un lindo abrazo entre los artistas, que sella la amistad y buena relación que mantienen. Como era de esperarse, en cuestión de minutos el video se volvió viral en las redes sociales.
Cabe recordar, que Pity Álvarez fue quien le avisó a Dillom que su show en Vélez se suspendía. En una entrevista en Vorterix, reveló cómo fue la conversación.
Según contó en la charla, Pity lo llamó para avisarle que se cancelaría su show en el estadio de Liniers, ante su incredulidad y la de su equipo. Dillom contó que, días más tarde, recibió otro llamado del cantante avisándole la misma situación.
Luego de algunos días Dillom confirmó que las advertencias del cantante de Intoxicados eran ciertas, y tuvo que reprogramar su show en Vélez del 11 de septiembre.
